Una espectacular hoguera de 37 metros por La Blanca en Nueva: así se prepara la fiesta en la localidad de Llanes
135 mozos portaron el enorme tronco acompañados de alrededor de 200 aldeanas
Julia Quince
Nueva (Llanes)
Los vecinos de Nueva, en Llanes, celebraron ayer la víspera del día grande de las fiestas en honor de Nuestra Señora de La Blanca con el reparto del bollu y el izado de una hoguera de 37 metros que fue llevada por 135 mozos y acompañada de 200 aldeanas. Completaba el desfile tres carrozas engalanadas.
Hoy los actos comenzarán al mediodía con misa, ofrecimiento de ramos y procesión. Habrá también interpretación de bailes regionales, verbena, discoteca infantil y chocolatada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!