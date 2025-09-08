Una espectacular hoguera de 37 metros por La Blanca en Nueva: así se prepara la fiesta en la localidad de Llanes

Los vecinos de Nueva, en Llanes, celebraron ayer la víspera del día grande de las fiestas en honor de Nuestra Señora de La Blanca con el reparto del bollu y el izado de una hoguera de 37 metros que fue llevada por 135 mozos y acompañada de 200 aldeanas. Completaba el desfile tres carrozas engalanadas.

Hoy los actos comenzarán al mediodía con misa, ofrecimiento de ramos y procesión. Habrá también interpretación de bailes regionales, verbena, discoteca infantil y chocolatada.