Récord de participación en el noveno concurso de sidra de Piloña: "Nunca tuvimos tanto"

Infiesto vivió este domingo una jornada festiva y emotiva con la celebración del IX Concurso de Sidra Casero de Piloña, una cita que ayer batió récords de participación y público, y que sigue consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario sidrero en Asturias.

Récord de participación en el concurso de sidra de Piloña

El ambiente festivo arrancó en la capital piloñesa sobre las 11:30 horas con un animado desfile sidrero, protagonizado por carrozas, escanciadores y charangas. En el cortejo destacó la participación de los vecinos de Coya y de la localidad invitada, Llames de Parres. Al mediodía, tuvo lugar el pregón que corrió a cargo del periodista local Enrique Carballeira, autor también del cartel de esta edición, quien ofreció unas palabras de reconocimiento a la tradición sidrera, resaltando la importancia de mantener vivo este saber popular que une generaciones y territorios.

"En el caso de la sidra creo que estamos haciendo muy bien los deberes. Creo que hemos logrado mantener esta cultura e incluso revitalizarla en los últimos años, como demuestran eventos como este. Y hemos logrado un refuerzo importantísimo, fundamental: la declaración de nuestra cultura sidrera como Patrimonio de la Humanidad", señaló, "pero antes estuvo esa apuesta decidida por impulsar y visibilizar esa labor tradicional de la elaboración de la sidra casera".

Tras el discurso, tuvo lugar la final del concurso con los seis participantes finalistas elegidos durante la semifinal del sábado. La participación local alcanzó los 63 productores, a los que se sumaron casi una decena más de concejos invitados, como Gijón, que también ofrecieron sus caldos en la degustación popular en la que se llegaron a vender hasta 1.500 vasos de sidra reutilizables con el logo conmemorativo de este año. "Tenemos el récord de participación. Nunca tuvimos tanto. La sidra está mejorando mucho, tenemos mucha formación y la calidad es muy alta", puntualizó Avelino Fuentes, presidente de la Federación Asturiana de Sidra Casera (FACAS).

El público, que llenó la plaza del Ganáu, pudo probar las diferentes propuestas y votar por sus favoritas en una jornada de disfrute y también de reivindicación. A la cita acudieron los alcaldes de Piloña, Parres, Iván Allende y Emilio García Longo, y la directora general de Desarrollo Rural del Principado, Begoña López. "Gracias a todos los que día a día trabajáis los manzanos, las huertas y trabajáis por Asturias", destacó.

También hubo momento para lo emotivo, con el homenaje póstumo a Roberto Redondo, llagarero piloñés fallecido a principios de año, con un escanciado en su honor y el recuerdo de su familia, sus compañeros del mundo de la sidra y, en definitiva, de su municipio.

El concurso concluyó con la entrega de premios a los ganadores. El primer premio fue para Natalia Díaz, vecina de Coya, que se alzó con el reconocimiento a la mejor sidra casera del concejo. El segundo puesto fue para Cristina Álvarez y el tercero para José Llera, ambos de la zona de La Caneya.