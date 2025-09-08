Ribadesella, a ritmo de habaneras
Este fin de semana Ribadesella acogió una nueva edición de su clásico Festival de Habaneras. La plaza María Cristina se llenó de público para disfrutar de las actuaciones de El Coro La Fuentina y las agrupaciones invitadas: Ecos de Onís y Peña Santa-Ramón Prada. J. Q.
