La Romería de Vegamaor rindió homenaje a los pastores del Puerto de Cuana (Cangas de Onís)
Los homenajeados en esta ocasión fueron Aquilina Martínez y Juan Martínez por su "ejemplo de esfuerzo y compromiso" con la tradición ganadera
La sexta edición de la Romería de Vegamaor, en Cangas de Onís, se convirtió el domingo 7 de septiembre en un emotivo encuentro de tradición, música y convivencia vecinal, en el que se rindió homenaje a dos figuras muy queridas por la comunidad: Aquilina Martínez Martínez y Juan Martínez Martínez, ambos pastores del Puerto de Cuana.
Durante el acto, la Comisión de Fiestas de Vegamaor entregó sendas placas de reconocimiento a Aquilina y Juan, en agradecimiento por “los años de dedicación, esfuerzo y cariño, para dar vida a esta tierra y a esta majada que les vio crecer desde la infancia, como pastores de El Potral y El Colladín”, según glosaron desde la organización del evento, el cual contó con apoyo y colaboración del Ayuntamiento cangués.
El emotivo homenaje fue acompañado de un caluroso aplauso de familiares, vecinos y asistentes a la romería, que reconocieron en los pastores un ejemplo de esfuerzo, arraigo y compromiso con la tradición ganadera de la zona. Además, estuvo marcada por un ambiente festivo y de hermandad, con la participación de la Comisión de Fiestas y numerosos vecinos que contribuyeron a mantener viva esta celebración que ya se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario local.
Con este gesto, la Romería de Vegamaor reafirma su papel como espacio de encuentro intergeneracional y como una celebración que, año tras año, honra las raíces y el legado cultural de la comarca.
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!