La Romería de Vegamaor rindió homenaje a los pastores del Puerto de Cuana (Cangas de Onís)

La sexta edición de la Romería de Vegamaor, en Cangas de Onís, se convirtió el domingo 7 de septiembre en un emotivo encuentro de tradición, música y convivencia vecinal, en el que se rindió homenaje a dos figuras muy queridas por la comunidad: Aquilina Martínez Martínez y Juan Martínez Martínez, ambos pastores del Puerto de Cuana.

Durante el acto, la Comisión de Fiestas de Vegamaor entregó sendas placas de reconocimiento a Aquilina y Juan, en agradecimiento por “los años de dedicación, esfuerzo y cariño, para dar vida a esta tierra y a esta majada que les vio crecer desde la infancia, como pastores de El Potral y El Colladín”, según glosaron desde la organización del evento, el cual contó con apoyo y colaboración del Ayuntamiento cangués.

El emotivo homenaje fue acompañado de un caluroso aplauso de familiares, vecinos y asistentes a la romería, que reconocieron en los pastores un ejemplo de esfuerzo, arraigo y compromiso con la tradición ganadera de la zona. Además, estuvo marcada por un ambiente festivo y de hermandad, con la participación de la Comisión de Fiestas y numerosos vecinos que contribuyeron a mantener viva esta celebración que ya se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario local.

Con este gesto, la Romería de Vegamaor reafirma su papel como espacio de encuentro intergeneracional y como una celebración que, año tras año, honra las raíces y el legado cultural de la comarca.