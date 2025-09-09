Más de 200 reses participarán este domingo en el centenario Concurso Exposición de Ganado Selecto de Ribadesella

Ribadesella celebrará este domingo 14 de septiembre el 101 Concurso Exposición de Ganado Selecto Playa de Ribadesella en el que se han inscrito más de 200 reses, de 36 ganaderías distintas. La presentación del evento se ha realizado este martes en el paseo de Santa Marina, con la presencia del alcalde, Paulo García, y los concejales Alejandro Alonso y Pablo García.

Está previsto que concursen los mejores ejemplares de las razas Asturiana de la Montaña, Asturiana de los Valles y Frisona. Estarán presentes desde primera hora del domingo en el recinto, situado en el aparcamiento del arenal, ganaderías procedentes de los concejos de Villaviciosa, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Piloña, Nava, Parres y Ribadesella, entre otros. La entrega de premios en las diferentes categorías tendrá lugar al finalizar la evaluación de los jueces.