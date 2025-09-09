Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas "Gran Lujo" y no está ni en Oviedo ni en Gijón

Ubicado en un rincón privilegiado del valle del Sueve, entre los imponentes Picos de Europa e integrado en la serenidad de la aldea de Cofiño (Parrres), el Puebloastur Eco Resort Hotel & Spa ha alcanzado un hito en la hotelería asturiana, convirtiéndose en el primer y único establecimiento del norte peninsular en obtener la categoría máxima "Gran Lujo" de 5 estrellas. Este reconocimiento coloca a la región en el mapa del turismo de élite junto a destinos internacionales.

Hasta ahora, Asturias contaba con siete hoteles de cinco estrellas, que en conjunto suman casi un millar de plazas distribuidas en 495 habitaciones. Sin embargo, con su reciente distintivo Puebloastur marca un antes y un después en el sector turístico de la región. Sus 28 habitaciones con capacidad para 56 personas, se convierten así en un nuevo estándar de excelencia.

Para el propietario del grupo Nature, Tomás Álvarez Aja, el hito no solo supone un reconocimiento al esfuerzo de años, sino también una oportunidad para proyectar la región hacia el exterior: "Asturias tiene naturaleza, gastronomía, cultura, tradición y hospitalidad. Y con esta distinción, refuerza su capacidad para atraer al turismo internacional de alto nivel que demanda cada vez más calidad, exclusiva y autenticidad". También para Puebloastur es la culminación de un recorrido que califica como "ascendente": "En los últimos años hemos pasado de ser un hotel de referencia a convertirnos en un hotel destino".

Una transformación que, según el propio empresario, encuentra sentido en el lema que define el espíritu del alojamiento: "lujo de vivir en el pueblo". Un concepto que combina confort premium con la autenticidad del entorno rural: "Es un respaldo a un modelo de hospitalidad que combina naturaleza, arte, gastronomía, confort y atención personalizada con un equipo humano que contribuye al verdadero motor del resort", señala con orgullo Álvarez Aja.

Este logro no solo lleva a Asturias a destacar en el mapa del turismo de lujo, sino que también pone en valor la comarca del oriente asturiano, consolidando su reputación como destino de calidad: "Vemos con orgullo la consecución de un hito de esta relevancia que llega tras nueve años de esfuerzo constante, innovación y excelencia y que sitúa a Asturias en el mapa de turismo de lujo con mayúsculas", destacó Raúl Milán, representante de la Federación Nacional de Empresarios.

La ubicación de Puebloastur en Cofiño, recuerda que el éxito del resort reside en combinar el entorno rural con los estándares internacionales más exigentes: "Su ubicación nos recuerda que Asturias puede y debe competir con los mejores destinos internacionales sin perder su esencia", añade Milán.

El nuevo distintivo no solo beneficia al hotel, también proyecta a Parres como referencia, reforzando su oferta de excelencia hotelera junto a su gastronomía de vanguardia con Estrellas Michelín y su entorno natural privilegiado. El alcalde, Emilio García Longo, destacó la trascendencia de este hito: "Es un día importantísimo, no solo para el concejo, no solo para el Principado, sino para toda España. Esta catalogación nos da la posibilidad como país de ofrecer a los destinos internacionales una capacidad muy pocas veces compartido en todo el territorio".

No en vano Puebloastur nació en este concejo como un concepto claro y ambicioso, como un proyecto diferenciador; y así lo resalta el regidor: "Sabían muy bien lo que querían hacer y cuáles eran sus objetivos. Creían en un proyecto de calidad pero íntimamente ligado al territorio, respetuosos con el entorno natural y el patrimonio cultural y que viviera y sintiera los recursos que además rodean el territorio".

Por la izquierda, Luis Menéndez, Raúl Milán González, Emilio García Longo y Tomás Álvarez Aja / J. Quince

Por su parte, Luis Menéndez, director del Grupo Nature, avanzó que pronto se iniciarán las visitas gratuitas al Palacio de Nevares, ideado como una experiencia más para los clientes de Puebloastur: "Es un lugar único, una bodega y unos viñedos excepcionales y un entorno especial. Es una joya que está pendiente de ser abierta", señaló.

La finca cuenta con siete hectáreas de viñedos, nueve de avellanos y 2.500 manzanos de denominación de origen, enclavados en una extensión total de 36 hectáreas.