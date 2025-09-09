Herida grave una alemana de 29 años al darse un golpe en la cabeza con una piedra en la ruta del Cares

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, a una mujer que resultó herida grave cuando realizaba la Ruta del Cares, en Cabrales.

La afectada, una mujer de 29 años, de nacionalidad alemana, fue inmovilizada con collarín y chaleco espinal y evacuada junto al médico-rescatador, mediante una operación de grúa a la aeronave. El helicóptero aterrizó posteriormente en la helisuperficie de Poncebos donde procedió a intubar y estabilizar a la herida, para su posterior traslado al HUCA.

Tras recibir el impacto de una piedra en la cabeza la montañera cayó unos 50 metros por una canal que vierte aguas al río Cares cuando bajaba de Las Colladinas. Dos personas que la acompañaban junto a un guarda del parque nacional lograron bajar hasta donde se encontraba y la sujetaron para evitar que cayese al río mientras llegaba la ayuda.

Cuando el Grupo de Rescate accedió a la zona, mediante sendas operaciones de grúa dejó al médico-rescatador y a uno de los bomberos-rescatadores en el camino del Cares. Desde allí destreparon hasta donde se encontraba la mujer con sus acompañantes. Tras inmovilizarla la evacuaron a la aeronave con el triángulo de rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.21 horas. En la llamada indicaban que una mujer había recibido el impacto de una piedra en la cabeza y estaba inconsciente.

La Sala 112 del SEPA pasó la llamada al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y paralelamente movilizó al Grupo de Rescate de bomberos con la aeronave medicalizada del SEPA.

A las 19.45 horas el equipo comunica que está procediendo a estabilizar a la afectada a la que trasladarán al HUCA.

El incidente se comunicó a la Guardia Civil y los 112 de Cantabria y Castilla León. Finalizado el rescate y el traslado hospitalario el equipo regresó a su base en La Morgal.