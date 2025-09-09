Herida grave una alemana de 29 años al darse un golpe en la cabeza con una piedra en la ruta del Cares
La mujer ha sido evacuada en helicóptero al HUCA
El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, a una mujer que resultó herida grave cuando realizaba la Ruta del Cares, en Cabrales.
La afectada, una mujer de 29 años, de nacionalidad alemana, fue inmovilizada con collarín y chaleco espinal y evacuada junto al médico-rescatador, mediante una operación de grúa a la aeronave. El helicóptero aterrizó posteriormente en la helisuperficie de Poncebos donde procedió a intubar y estabilizar a la herida, para su posterior traslado al HUCA.
Tras recibir el impacto de una piedra en la cabeza la montañera cayó unos 50 metros por una canal que vierte aguas al río Cares cuando bajaba de Las Colladinas. Dos personas que la acompañaban junto a un guarda del parque nacional lograron bajar hasta donde se encontraba y la sujetaron para evitar que cayese al río mientras llegaba la ayuda.
Cuando el Grupo de Rescate accedió a la zona, mediante sendas operaciones de grúa dejó al médico-rescatador y a uno de los bomberos-rescatadores en el camino del Cares. Desde allí destreparon hasta donde se encontraba la mujer con sus acompañantes. Tras inmovilizarla la evacuaron a la aeronave con el triángulo de rescate.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.21 horas. En la llamada indicaban que una mujer había recibido el impacto de una piedra en la cabeza y estaba inconsciente.
La Sala 112 del SEPA pasó la llamada al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y paralelamente movilizó al Grupo de Rescate de bomberos con la aeronave medicalizada del SEPA.
A las 19.45 horas el equipo comunica que está procediendo a estabilizar a la afectada a la que trasladarán al HUCA.
El incidente se comunicó a la Guardia Civil y los 112 de Cantabria y Castilla León. Finalizado el rescate y el traslado hospitalario el equipo regresó a su base en La Morgal.
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
- Santi Cazorla, leyenda del Real Oviedo: 'Es bonito que te aplaudan, pero lo que me importa es seguir compitiendo
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes