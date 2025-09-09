Las monjas de Belorado denuncian ante la Guardia Civil el intento de envenenar a sus perros en Arriondas
Las religiosas aseguran que encontraron cebos sospechosos en el entorno donde pasean sus mascotas
J. Quince
Las monjas de Belorado afincadas en Arriondas presentaron ayer una denuncia formal ante la Guardia Civil por un presunto caso de envenenamiento intencionado de sus perros. La comunidad de religiosas ha solicitado la apertura de una investigación, aportando pruebas e información detallada para esclarecer lo ocurrido.
El caso salió a la luz el pasado sábado, cuando las hermanas hicieron público un comunicado en el que relataban una serie de episodios preocupantes con sus animales y difundían un vídeo donde mostraban los cebos sospechosos hallados en los alrededores del recinto donde los canes pasean a diario: "Hemos tenido una situación un poco desconcertante a la que seguíamos la pista", explicó entonces Sor Sión, quien enseñaba "una especie de galleta de harina llena de unos puntitos negros" encontrada en el parque.
Las primeras señales llegaron con la muerte de uno de sus perros, un braco de Weimer. Aunque inicialmente atribuyeron el fallecimiento a un problema de salud propio de la raza, pronto varias perras alemanas comenzaron a mostrar síntomas de adelgazamiento y problemas digestivos: "Actuamos con rapidez y los llevamos a los veterinarios, que analizaron la situación pero no supieron explicar muy bien la ausencia de una salud normal", apuntaron en un comunicado.
Las monjas no ocultan su inquietud y vinculan lo sucedido a un posible intento deliberado de perjudicar a la comunidad. Aseguran sentirse perseguidas y denuncian que se busca "atacar sus actividades, boicotear nuestros proyectos y frenar nuestra proyección emprendedora"
Recuerdan, además, que desarrollan su labor en un terreno autorizado como núcleo zoológico, cumpliendo con todas las normativas y actuando "con total transparencia". Para las monjas, lo ocurrido constituye un "atentado contra la vida de seres inocentes" que ha alterado su día a día y afectado a su "paz y vida espiritual".
