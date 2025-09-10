1000 kilos de basura (contenedor incluido) que emergen de las aguas del Sella

Alrededor de una tonelada de basuras y residuos, entre ellos varios neumáticos y hasta un contenedor, fueron retirados este miércoles de los pedreros de la ribera del Sella, entre Arriondas (Parres) y Lloviu (Ribadesella). En la actividad participaron una docena de operarios que suelen prestar servicios en diversas empresas de turismo de navegación -entre ellas Cangas Aventura-, y cuya principal actividad es el popular descenso del Sella en canoa. Precisamente esta temporada estival se batió récord de participación.

La limpieza del cauce es una iniciativa que las empresas de turismo activo desarrollan los domingos, aunque este caso hicieron un trabajo más exhaustivo. La actividad no contó con ningún tipo de apoyo por parte de los Ayuntamientos ribereños de Parres y Cangas de Onís.