1000 kilos de basura (contenedor incluido) que emergen de las aguas del Sella
La campaña de limpieza del cauce fue promovida este miércoles por las empresas de alquiler de canoas
Alrededor de una tonelada de basuras y residuos, entre ellos varios neumáticos y hasta un contenedor, fueron retirados este miércoles de los pedreros de la ribera del Sella, entre Arriondas (Parres) y Lloviu (Ribadesella). En la actividad participaron una docena de operarios que suelen prestar servicios en diversas empresas de turismo de navegación -entre ellas Cangas Aventura-, y cuya principal actividad es el popular descenso del Sella en canoa. Precisamente esta temporada estival se batió récord de participación.
La limpieza del cauce es una iniciativa que las empresas de turismo activo desarrollan los domingos, aunque este caso hicieron un trabajo más exhaustivo. La actividad no contó con ningún tipo de apoyo por parte de los Ayuntamientos ribereños de Parres y Cangas de Onís.
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- Los asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
- Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
- Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones