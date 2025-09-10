Arrancan las obras del nuevo puente sobre el Sella en Arriondas

Las obras del nuevo puente sobre el río Sella, en Arriondas, ya están en marcha. Desde el mediodía del martes, el puente Emilio Llamedo permanece cortado al tráfico rodado y peatonal, una restricción que se mantendrá durante varios meses para permitir la demolición de la estructura actual y la construcción de un viaducto completamente renovado.

El proyecto, impulsado por el Gobierno del Principado con una inversión de 5,2 millones de euros, contempla la sustitución del viaducto existente, una estructura de 8 metros de ancho construida en 1939, por un nuevo tablero de 109 metros de longitud, dos metros de altura y el doble de anchura, 10,8 metros. El diseño eliminará las pilastras que hasta ahora descansaban directamente sobre el cauce del río.

Además del incremento de capacidad, la nueva infraestructura incorporará aceras más anchas y mejoras significativas en la seguridad tanto para peatones como para vehículos. Las máquinas ya trabajan en la zona, donde en paralelo se ha realizado pesca eléctrica para evitar afecciones a la fauna piscícola durante los primeros movimientos de obra.

El inicio de estos trabajos llega tras la reciente puesta en servicio de una nueva glorieta en la zona del Horrón de la localidad, entre las carreteras N-625 y N-634, operativa desde comienzos del verano. Esta rotonda facilitará los accesos y salidas desde la capital parraguesa en todas direcciones durante el tiempo que dure la intervención en el puente que se prevé que esté listo para antes de la celebración del Descenso Internacional del Sella 2026.