Asturias recupera la memoria de Manuel Fernández Juncos

El escritor riosellano Manuel Fernández Juntos (Tresmonte, 1846 -San Juan de Puerto Rico, 1928) será homenajeado este fin de semana con una completa programación en Ribadesella y Oviedo, en reconocimiento a su legado literario, político y cultural. Tras emigrar de niño al país caribeño, Juncos se convirtió en una figura fundamental en la promoción del uso del español. Además fue ministro de Hacienda y escribió la letra del himno nacional, La Borinqueña.

El programa de actos arranca este sábado, 13 de septiembre, en la Casa de Cultura de Ribadesella con un acto académico a las 18:00 horas, que contará con las intervenciones de la novelista puertorriqueña Tina Casanova y el escritor riosellano Toni Silva, además de una mesa redonda con algunos descendientes del homenajeado. Durante el evento se entregarán también los premios del Concurso de Cómics sobre Fernández Juncos.

A las 19:30 horas, se inaugurará un busto conmemorativo en su honor, obra es del escultor asturiano Manuel García Linares, en la calle que lleva su nombre de Ribadesella.

El homenaje continúa el domingo 14 en Tresmonte, su localidad natal, con una visita guiada a las 11:30 horas. Posteriormente, a las 12:30 horas, se visitará la exposición de cómics, en la escuela de Moru y la iglesia de San Salvador, y la jornada concluirá con una espicha popular con degustación de tortos y sidra casera.

El programa se cerrará el lunes 15 de septiembre en Oviedo, donde el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acogerá un acto académico a las 19:00 horas, también con la participación de Tina Casanova y Toni Silva, subrayando la importancia de la figura de Fernández Juncos tanto para la historia de Puerto Rico como para la memoria cultural asturiana.