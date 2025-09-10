Cangas de Onís invierte 17.000 euros en el nuevo asfaltado de Villaverde

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, presidido por el popular José Manuel González Castro, dio cumplimiento a una demanda histórica de los vecinos del núcleo rural de Villaverde, al ejecutar la obra del nuevo asfaltado.

"Se trata de una obra muy necesaria que llevaba muchos años esperando y que, con una inversión de más de 17.000 euros, ya es una realidad", dijo el regidor. El primer edil de Cangas de Onís se mostró dispuesto a seguir trabajando "día a día para dar respuesta a las necesidades de nuestro concejo y mejorar la vida de nuestros vecinos".