Cangas de Onís invierte 17.000 euros en el nuevo asfaltado de Villaverde
Cangas de Onís
El Ayuntamiento de Cangas de Onís, presidido por el popular José Manuel González Castro, dio cumplimiento a una demanda histórica de los vecinos del núcleo rural de Villaverde, al ejecutar la obra del nuevo asfaltado.
"Se trata de una obra muy necesaria que llevaba muchos años esperando y que, con una inversión de más de 17.000 euros, ya es una realidad", dijo el regidor. El primer edil de Cangas de Onís se mostró dispuesto a seguir trabajando "día a día para dar respuesta a las necesidades de nuestro concejo y mejorar la vida de nuestros vecinos".
