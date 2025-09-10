Cangas de Onís recupera, para uso vecinal, las antiguas escuelas de Nieda

El Ayuntamiento de Cangas de Onís acaba de concluir la rehabilitación del aulario de las antiguas escuelas del núcleo rural de Nieda, con un proyecto que "pone el foco en la eficiencia energética, la accesibilidad y el bienestar vecinal". "Este espacio, que hasta ahora era utilizado de forma esporádica por la asociación vecinal, se convertirá en un local polivalente para el disfrute de vecinos y vecinas de todas las edades", señala el alcalde cangués, José Manuel González.

El primer edil explica que la inversión ha ascendido a 23.790 euros con el objetivo de que Nieda "cuente con un lugar renovado, más eficiente y preparado para acoger vida comunitaria". La obra ha consistido en la colocación de nuevas ventanas, así como el aislamiento para mejorar el confort térmico. Se ha instalado una estufa de pellets y se han acometido obras de accesibilidad, al dotar al inmueble de una rampa de entrada. Se han hecho también obras de pintura y mantenimiento frente a humedades, así como mejoras en la seguridad, dotando al edificio de extintores, señalización y luminarias de emergencia.

Mejoras en los centros educativos

Además de esta obra de Nieda, Cangas de Onís ha acometido diferentes mejoras en los centros educativos del concejo de cara al inicio de la temporada escolar. En la escuela de bebés se ha hecho una obra de ampliación del patio y mejoras como la sustitución de las persianas. En el colegio Reconquista se han realizado trabajos de pintura en varias dependencias, así como la limpieza con agua a presión de los muros exteriores. En Colegio Rural Agrupado (CRA) Mestas de Con se han realizado trabajos de limpieza y desbroce en los exteriores, así como mejoras en las aulas.

Por otro lado, el consistorio anuncia que se ha ampliado la dotación económica de la Escuela de Música y también se ha adelantado la contratación del profesorado "lo que permite que el curso comience antes y con mayor normalidad".

Al respecto del servicio de madrugadores, el Ayuntamiento ha aprobado la ampliación de este servicio "destinado a favorecer la conciliación laboral, familiar y social". En este sentido, se prestará en el colegio Reconquista de lunes a viernes lectivos, entre las 7:00 y las 9:00 horas de la mañana, desde el 9 de septiembre de 2025 hasta el 19 de junio de 2026. El precio público se ha fijado en 1,25 euros por niño y día, con un mínimo de 5 niños y un máximo de 50. Explica el consistorio que "el servicio contará con dos monitores, con un coste total aproximado de 10.974 euros".

"Nuestro compromiso es claro: apoyar a las familias, al profesorado y a los alumnos, para que puedan disfrutar de unas instalaciones dignas y en condiciones óptimas. La educación es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad", destacan desde el Ayuntamiento.

