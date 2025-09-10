Desbroces en el cauce del río Güeña a su paso por Cangas de Onís
Estos días se llevan a cabo tareas de desbroce en el tramo del río Güeña desde las inmediaciones del puente de El Lleráu hasta la confluencia en el Sella, conocida como "La Mecedura", dada la cantidad de agreste naturaleza que brota en la ribera fluvial.
Bien es cierto que hace meses se llevó a cabo una campaña de dresbroce en ese mismo lugar, pero, como ya viene siendo habitual, volvió a resurgir con más fuerza a estas alturas del año, casi finiquitada la temporada estival. La decisión parece que cuenta tanto con detractores como también con benefactores entre la ciudadanía.
