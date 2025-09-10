Medio Rural invierte 41.795 euros en tratamientos silvícolas y repoblaciones forestales en montes de Piloña
Los trabajos permitirán mejorar la calidad de la madera y reducir el riesgo de incendios
J. Quince
El Gobierno del Principado invertirá cerca de 42.000 euros en una actuación forestal en los montes de utilidad pública Cuesta de Coya y Ques, en el concejo de Piloña. Los trabajos se centrarán en el cerro de Cullacenti, e incluirán rozas, clareos y podas en masas de pino, además de clareos selectivos en zonas frondosas.
La intervención, con un plazo de ejecución de tres meses, también contempla la eliminación de antiguos cierres y la limpieza de pistas forestales para habilitar fajas auxiliares que faciliten las labores de prevención y extinción de incendios. El objetivo es reducir la biomasa acumulada, mejorar la calidad de la madera y favorecer un crecimiento más saludable del arbolado: "Se va a actuar sobre unas masas de vegetación reduciendo el combustible y mejorando las pistas y las fajas auxiliares del monte", especificó el director general de Montes, Javier Vigil.
La actuación forma parte de un plan financiado con fondos europeos (Feader) y promovido por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria para fomentar una gestión forestal más sostenible en el territorio.
