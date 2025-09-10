El Museo del Oriente supera los 6.000 visitantes y culmina un verano de récord
El crecimiento en visitas al equipamiento situado en Porrúa (Llanes) ha sido del 23 por ciento
J. Quince
El Museo del Oriente de Asturias, ubicado en la localidad llanisca de Porrúa, ha recibido un total de 6.117 visitantes entre los meses de junio, julio y agosto, lo que representa un incremento del 23 por ciento sobre el mismo periodo del año pasado: En lo que lleva de 2025, suma ya más de 9.396 visitas, un 8,1 por ciento más. Atendiendo a estas cifras, la previsión es que el cierre de año suponga un nuevo récord, superándose las 11.077 personas atendidas el año pasado.
Este verano, las visitas procedentes de España continúan siendo mayoría, alcanzando el 88 por ciento del total. Por procedencias, Madrid se ha situado como el primero de los orígenes (25,5%), seguido de Asturias (21,9%), Castilla y León (17,3%), Euskadi (6,6%) y Comunidad Valenciana (4,5%). En el ámbito internacional, que supuso el 12% de las visitas, destacaron Francia (24,4%), Reino Unido (13,7%), Alemania (11,8%), México (9%) y Países Bajos (7,8%).
Exposiciones y actividades destacadas
La programación especial del Museo del Oriente de Asturias ha supuesto un importante impulso para alcanzar estas cifras de visitantes. Desde la inauguración de la exposición "Aprendiendo. 100 años de Escuela en el Oriente de Asturias", que continúa como una de las ofertas más destacadas de este 2025, pasando por la representación al aire libre de la obra teatral "La Dama del Alba", de la mano de Cristina López del Hierro, para celebrar los 25 años del museo, las instalaciones del equipamiento han sido una de las referencias culturales de la comarca en el verano,
Entre las propuestas para los próximos meses, regresa la exposición "Planeta herido. La mirada crítica de Sir Cámara", que volverá a estar abierta al público a partir del 30 de septiembre.
