"Las Tanias", vencedoras del Descenso Internacional del Sella, se coronan como campeonas del Mundo de maratón, en Györ (Hungría) 

Tania Fernández García y Tania Álvarez Yates volvieron a hacerlo, su subieron a lo más alto del podio en el Campeonato del Mundo de maratón. "Las Tanias", vencedoras del último Descenso Internacional del Sella, lograron el domingo, el dorado metal en K-2 senior femenino, en aguas de Györ, la cuna del maratón, tras imponerse a las húngaras Zsofia Szerafin y Vanda Kiszli, vigentes campeonas continentales; y a las también magiares Panna Sinko y Panna Csepe, estas vigentes subcampeonas de Europa de la especialidad.

Otra medalla para la delegación española, en este caso de plata, la cosecharon los canoístas Jaime Duro Pichel y Manu Garrido Barbosa, en hombres senior C-2, tan sólo superados por los portugueses Ricardo Coelho y Rui Lacerda, estos también campeones de Europa en la presente temporada de 2025. El metal de bronce fue para los polacos Mateusz Zuchora y Mateusz Borgiel, quienes no pudieron revalidar el titulo de campeones del Mundo de maratón conseguido en 2024 en aguas de Croacia.

En senior K-2 masculino, los portugueses Fernando Pimenta y Jose Ramalho se hicieron con el dorado metal, igual que ocurrió hace un año en Metkovic, presea que añaden al oro conquistado en el presente año en el Europeo de Ponte de Lima. La medalla de plata sonrió en esta oportunidad a los daneses Mads Brant Pedersen -campeón Mundial en K-1 y que tiene en su amplio y brillante palmarés una victoria en el Sella-, formando barco de equipo con Philip Knudsen -campeón del Mundo en categoría sub-23-; en tanto, el bronce acabó en manos de los húngaros Adrián Boros y Tamas Erdélyi -subcampeones en el Sella, hace un mes escaso, y también subcampeones de Europa-.

En lo referente a la participación española destacar el cuarto puesto, en K-2 senior, del gallego Joaquín Iglesias Rodriguez (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) y el valenciano Izan Aliaga Montagu (As Torres-Romería Vikinga de Catoria). Por su parte, los asturianos Pedro Vázquez Llenin y Javier López González (Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas), finalizaron en la séptima posición tras sufrir un percance en el transcurso de la prueba y les restó opciones de meterse en la decisiva pelea por los metales en la que fue su primera cita mundialista formando barco de equipo en esa especialidad.

En la jornada del sábado, el gallego Iván Alonso Lage en K-1 senior, en la que sería la última competición que disputaría en la élite, se encontró muy bien en la prueba, en el grupo de cabeza durante media carrera y finalizó la misma en la octava plaza. Contento con su rendimiento a la par que triste y melancólico por lo vivido en estos más de 25 años de piragüismo. Una de las imágenes que guardará para el recuerdo será la del abrazo que se dio con Mads Pedersen, el estratosférico danés venció esta prueba con más de un minuto y medio de ventaja sobre el sudafricano Andrew Birkett que fue segundo; tercero quedó el húngaro Csnanad Sellyei.

Pero antes de que esto sucediese, la jornada fue interesante. Se abrió la competición con la final del K-1 junior en la que Alexandre Miguez e Iker Boe eran los representantes españoles. El primero concluyo octavo y el segundo decimoquinto. Después, fue el turno de el K2 Junior femenino, en el que el papel de los dos barcos españoles fue brillante, sextas terminaron la pareja formada por Marina Giralda y Cristina Alonso, y el undécimo lugar de Eneritz Aizpiolea y Emily Fernández hay que ponerlo en contexto, ya que nada más salir tuvieron un problema con el timón, que les hizo perder mas de un minuto, pero consiguieron remontar desde el decimonoveno lugar.

La canoísta arancetana María Martín en C-1 senior realizó una carrera inteligente, de menos a más hasta tal punto que consiguió remontar desde la décima plaza que ocupaba en el primer paso por meta hasta la cuarta posición final. Eso sí, las medallas del día para España, ambas de bronce, fueron gracias la dupla que forman Jorge Pérez y Alberto Ruiz en C-2 junior y Fernando Busto en la del C-1 senior

En K-1 senior femenino la victoria fue para la sueca Andersson, y las representantes españolas fueron las mismas que compitieron en la categoría sub- 23 en la jornada del viernes. Y el sábado, en la superior categoría, Alba Esteban concluyó octava y la asturiana Andrea Rodríguez Alonso (Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas), decimotercera.

La anfitriona Hungría obtuvo once medallas (tres de ellas de oro, dos de plata y cinco de bronce). Por su parte, segunda en esa clasificación por preseas fue Portugal, con cuatro (tres de oro y una de bronce), seguida de España, también con cuatro (dos de oro, una de plata y otra de bronce). Con tres medallas, Dinamarca y Polonia.