La lucha por un paso peatonal seguro une a estos dos pueblos de Cangas de Onís y Parres: "Esperamos más de cinco minutos para cruzar"
El vecindario de Villanueva y de Vega los Caseros considera necesario tener un paso para cruzar la rotonda de la N-625
Vecinos de Villanueva (Cangas de Onís) y Vega los Caseros (Parres), insisten en la necesidad de contar con un paso de peatones en las inmediaciones de la rotonda de la N-625 -antaño denominada carretera León-Santander por Cangas de Onís- para poder cruzar de un pueblo a otro con seguridad.
Llevan tiempo reivindicando ese paso de cebra en ese punto de la transitada carretera N-625, aunque en término municipal de Parres, es "muy necesario y mucho más en estos momentos que empiezan los colegios. Ahora, esperamos más de cinco minutos para poder cruzar de un lado a otro de la calzada", señalan y hartos de que no sea atendida su justa petición por parte de las distintas Administraciones competentes.
