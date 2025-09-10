Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lucha por un paso peatonal seguro une a estos dos pueblos de Cangas de Onís y Parres: "Esperamos más de cinco minutos para cruzar"

El vecindario de Villanueva y de Vega los Caseros considera necesario tener un paso para cruzar la rotonda de la N-625

La zona conflictiva donde se pide un paso peatonal.

La zona conflictiva donde se pide un paso peatonal. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Vecinos de Villanueva (Cangas de Onís) y Vega los Caseros (Parres), insisten en la necesidad de contar con un paso de peatones en las inmediaciones de la rotonda de la N-625 -antaño denominada carretera León-Santander por Cangas de Onís- para poder cruzar de un pueblo a otro con seguridad.

Llevan tiempo reivindicando ese paso de cebra en ese punto de la transitada carretera N-625, aunque en término municipal de Parres, es "muy necesario y mucho más en estos momentos que empiezan los colegios. Ahora, esperamos más de cinco minutos para poder cruzar de un lado a otro de la calzada", señalan y hartos de que no sea atendida su justa petición por parte de las distintas Administraciones competentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents