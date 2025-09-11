El corte del puente de Ribadesella por las obras se retrasa de nuevo

El corte del puente de Ribadesella al tráfico rodado, previsto inicialmente para el 15 de septiembre, no se llevará a cabo en esta fecha. La Delegación del Gobierno en Asturias confirmó ayer que, debido al retraso en el inicio de las obras de remodelación, aún no se aplicará la restricción completa al paso de vehículos. "La planificación definitiva será comunicada próximamente por la Demarcación de Carreteras", señalaron fuentes gubernamentales.

Se trata de un nuevo aplazamiento en una actuación que los vecinos consideran clave para la mejora de las comunicaciones en el concejo. Durante los meses previos al verano, periodo en el que los trabajos quedaron paralizados por alta afluencia de turistas y visitantes, se avanzó en algunas tareas puntuales relacionadas con el micropilotaje y las pilastras del viaducto.

La fase más significativa del proyecto, que afecta al tablero del puente y que implicará el corte total del tráfico rodado en ambas direcciones, sigue pendiente de fecha concreta. Recuerdan desde Delegación de Gobierno que sí se permitirá el paso peatonal, salvo en momentos puntuales en los que sea necesario cerrarlo por motivos de seguridad.

Cuando comience esta fase, que se estima tendrá una duración de unas quince semanas, los vecinos que necesiten pasar de una orilla a otra de la capital riosellana tendrán que hacerlo por un rodeo de unos 17 kilómetros, lo cual ha provocado la queja de comerciantes locales, conductores y usuarios.

El objetivo de los trabajos, que cuentan con una inversión de 7,74 millones de euros, además de la reparación de la infraestructura, es ampliar el ancho del tablero del puente, hasta los 13,15 metros, para albergar una acera peatonal más ancha, de 4,20 metros y un carril bici. Se pretende, así mejorar la seguridad y funcionalidad de la estructura actualmente existente, construida en los años 40 del siglo pasado y en franco estado de deterioro.