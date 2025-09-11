El hoyo 12 del campo de golf de Llanes llevará el nombre de Javi Guitián en recuerdo de un joven deportista local fallecido

El Ayuntamiento de Llanes celebró este jueves su primer pleno ordinario del curso político tras el parón estival, una sesión que dejó como imagen destacada el consenso unánime de todos los grupos para rendir homenaje al joven llanisco Javi Guitián, fallecido a los 27 años el verano pasado. El hoyo 12 del campo municipal de golf llevará desde ahora su nombre, en reconocimiento a su implicación en la vida deportiva, cultural y social del concejo.

"Su nombre no debe caer en el olvido de todos los llaniscos", señaló la concejala Mónica Remis, quien recordó su papel como futbolista en el Club Deportivo Llanes, el San Jorge y el Ribadedeva, así como su vinculación desde niño con la escuela municipal de golf. "Su partida fue un golpe duro que nos marcó como comunidad, pero este gesto nos permite mantener viva su presencia", añadió la edil del PSOE Arantxa Miguel.

La sesión arrancó con un minuto de silencio en recuerdo de exalcalde socialista Antonio Trevín, recientemente fallecido. Su figura fue recordada con respeto y aplausos por toda la Corporación, en el inicio de un pleno que, más allá de homenajes, volvió a poner de relieve la escasa sintonía entre el equipo de gobierno y la oposición. El PSOE votó en contra de la cuenta general de 2024 y se abstuvo en la revisión de precios del contrato de mantenimiento del alumbrado público.

Los socialistas presentaron varias mociones centradas en asuntos de gestión local como la eliminación de pintadas en edificios públicos y fachadas privadas, una estrategia turística sostenible y de movilidad, mejoras en el mobiliario urbano, medidas de conciliación familiar y laboral, reducción de las listas de espera en las escuelas infantiles o la creación de vivienda pública asequible. Ninguna de las propuestas salió adelante.

El alcalde, Enrique Riestra, acusó al PSOE de no presentar mociones con la intención de sacar adelante ideas, sino que, a pesar de que puedan ser "razonables", las envuelve en "demagogia". Afirmó además que muchas de las propuestas están ya en marcha por parte del equipo de gobierno, como el plan de movilidad sostenible. En ese sentido, el concejal popular Juan Carlos Armas explicó que el bipartito trabaja en los pliegos técnicos y estudia una ampliación de las plazas para autocaravanas, además de una mejora en el sistema de zona azul para turismos.

Situación de Palestina

El último punto de fricción llegón con una moción urgente del PSOE sobre la situación de Palestina, en la que se instaba al Ayuntamiento a exigir el cese de las hostilidades en Gaza, condenar el genocidio, reclamar el acceso completo de la ayuda humanitaria y reafirmar el respaldo al reconocimiento del Estado palestino, entre otros.

"La crisis humanitaria en Palestina alcanza dimensiones insoportables, con miles de víctimas que aumentan cada día y una población civil al borde de la hambruna. Es imprescindible que esta Corporación se pronuncie de inmediato", defendió el concejal Pablo Cueto, que pidió al Consistorio "coherencia con sus valores democráticos y con declaraciones anteriores".

El equipo de gobierno rechazó la moción argumentando que un tema "tan sensible" debería presentarse por vía de urgencia sin margen de análisis. Riestra consideró que se trataba de un intento de "politizar" el asunto, aunque no dudó en calificar la situación en Gaza como "genocidio" y "atrocidad". El alcalde propuso reunira la junta de portavoces la próxima semana para consensuar un comunicado conjunto sobre el conflicto.

Minuto de silencio en honor a Antonio Trevín / J. Quince

En la sesión estaba previsto que tomara posesión como concejal del PSOE Tristán Armas Franco, músico y empresario de hostelería, para ocupar el puesto vacante tras la pérdida de Antonio Trevín. Sin embargo, el nuevo edil no pudo asistir a la sesión, por lo que su llegadal al Ayuntamiento se certificará en el próximo Pleno.