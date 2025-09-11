Llega a Arriondas "Gastrosónica", el primer festival gastronómico del concejo

Desde este viernes 12 de septiembre y hasta el domingo 14, Arriondas acogerá la primera edición de Gastrosónica, un evento que combina gastronomía, música en directo y mercado local con fines solidarios. Organizado por el Ayuntamiento de Parres dentro del programa estatal Spain Culinary Villages, la cita reunirá a cocineros de renombre y artistas asturianos con la cocina local como eje central.

Cocina en directo y música en el Parque de la Llera

El programa arranca mañana por la noche en el Parque de la Llera con una sesión continua de cuatro horas que mezclará la música y la cocina en vivo. El cartel musical contará con Avalle Van y músicos vinculados a bandas asturianas como Neurotics, Desorden, Lubok o Mala Reputación. En paralelo, chefs como Nacho Manzano, José Antonio Campoviejo y Cristian de Diego ejercerán de anfitriones junto a una lista de cocineros invitados que incluye Diego Fernández (Regueiro), Pedro Martino, David Montes (La Campana, Primital) y Jonathan G. Ovalle (Pastelería Cabo Busto), entre otros.

Durante la velada, se ofrecerán hasta 16 elaboraciones gastronómicas, que se venderán a cinco euros por tapa, en pases de dos cocineros cada hora. La recaudación irá destinada íntegramente al proyecto solidario "Fogones por Gaza", promovido por chefs españoles y la ONG Global Humanitaria.

Mercado local, cultura sidrera y espicha solidaria

El sábado por la mañana, el protagonismo será para los productos locales, con un mercado agroalimentario en el mismo parque. Habrá también showcookings y propuestas vinculadas a la cultura sidrera, además de actuaciones musicales como Lenttach (alias de la DJ y presentadora Anrantxa Nieto), Les Ruxideres del Sueve, Ana Eva Cavielles, La Bandina de Gaites de Parres y la DJ La Güeriata. La jornada finalizará con una espicha solidaria, también a beneficio de Fogones por Garza.

Menús especiales en la hostelería local

El evento concluirá el domingo, con la participación de numerosos establecimientos hosteleros del concejo, que ofrecerán menús especiales, pinchos y promociones gastronómicas para cerrar el fin de semana.

Gastrosónica forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Industria y Turismo con fondos europeos Next Generation, dentro del plan Spain Culinary Villages para impulsar el turismo gastronómico en el medio rural.