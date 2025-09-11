El Sespa habilitará un consultorio provisional en El Picu de Ribadesella durante la reconstrucción del puente
El centro contará con una consulta médica, otra de enfermería, área administrativa, sala de espera y aseo, y estará abierto de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
J. Quince
El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha puesto en marcha un consultorio temporal en el barrio de El Picu de Ribadesella, con motivo de las obras de reconstrucción del puente sobre el río Sella. Esta medida, que cuenta con la colaboración de la Delegación del Gobierno en Asturias y del Ayuntamiento de Ribadesella, que puso a disposición de la administración regional los dos locales de que disponía en dicho barrio, tiene como objetivo garantizar la atención sanitaria inmediata y la continuidad asistencial básica, especialmente en casos de urgencia.
Así, el nuevo dispositivo se ubicará en un espacio de propiedad municipal ubicado en el número 20 de la calle Darío de Regoyos. Los trabajos de acondicionamiento han comenzado este mismo jueves y se prolongarán durante aproximadamente dos semanas.
El consultorio, que contará con una consulta médica, otra de enfermería, área administrativa, sala de espera y aseo, estará operativo mientras duren las obras del puente, con horario de atención, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Además, durante las tardes se reforzará el servicio con una ambulancia, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante urgencias y asegurar la continuidad de la atención sanitaria.
