El alcalde de Ribadesella lamenta haberse enterado "por la prensa" del nuevo retraso de las obras del puente: "Sería muy perjudicial que afectase a la temporada alta"

El alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), ha lamentado este viernes haberse enterado “una vez más por la prensa" de la marcha de las obras del puente de Ribadesella, y ha manifestado de nuevo su preocupación por lo que el nuevo retraso podría suponer para el municipio si afecta a la temporada alta. En un primer momento se anunció que el puente quedaría cortado al tráfico rodado el 15 de septiembre.

“De confirmarse un nuevo retraso, porque no tenemos ninguna confirmación oficial, podría afectar a la Semana Santa e incluso al principio del verano, y eso supondría un grave daño para los riosellanos”, ha explicado, recordando los múltiples retrasos que se acumulan desde que se adjudicó la obra, en 2022. "Siempre nos opondremos al cierre del puente sin alternativa, pero trabajamos para paliar esa medida unilateral del Ministerio", ha indicado el regidor.

El puente de Ribadesella. / Ramón Díaz

Comparativa con el puente de Arriondas

Paulo García contrapuso la situación de las obras del puente de Ribadesella con las del de Arriondas, ubicado solo unos kilómetros rio arriba. “El puente de Arriondas no se ha cortado hasta que se habilitó un paso alternativo en condiciones. No hay como tener voluntad política de dar solución a los problemas. Me alegro por los vecinos de Arriondas, y pedimos el mismo trato para Ribadesella”, ha resaltado, recordando que recorrer diecisiete kilómetros para pasar de una orilla a otra de la ría, lo que ocurrirá cuando el puente riosellano se corte al tráfico rodado, “no es la solución que merece Ribadesella”.

El local para el consultorio es municipal

Sobre el consultorio médico que la Consejería de Salud anunció que se abrirá en la zona de El Picu durante las obras del puente, recordó que el Ayuntamiento lleva meses colaborando con la Consejería para que se garanticen los servicios a la población durante el corte al tráfico rodado del puente por las obras. De hecho, el local en el que se habilitará el consultorio es de titularidad municipal y fue ofrecido por el Ayuntamiento a la Consejería.

"Una cosa es que seamos firmes en nuestro rechazo frontal a la decisión unilateral del Ministerio de Transportes de cerrar el puente al tráfico sin que haya una alternativa, y otra que no estemos trabajando para paliar esa medida injusta que tanto daño va a causar a los riosellanos", ha indicado el regidor, al tiempo que aclaró que él mismo solicitó un consultorio y un servicio de urgencias 24 horas. “Planteé la atención médica continuada en la zona de la playa y el servicio de urgencias y ofrecí al mismo tiempo los bajos municipales para desarrollar ambos servicios”, ha aclarado.

El Alcalde aboga por la colaboración

El Alcalde ha abogado, "una vez más", por la colaboración entre administraciones, dando prioridad al bienestar de los ciudadanos. "Llevamos meses trabajando en esto, dando todas las facilidades y no hemos dicho una sola palabra. Que la Consejería de Salud de todos los asturianos lo quiera utilizar para hacer política, obviando al Ayuntamiento, es incomprensible", ha lamentado García.

"Estamos aquí para entendernos, colaborar y mirar por los ciudadanos. La colaboración municipal ha sido decisiva", ha sentenciado el alcalde, tras la comunicación de la Consejería de este jueves, en la que obvia por completo la colaboración municipal en el impulso del consultorio. "El Ayuntamiento ha tenido un papel decisivo en el impulso del consultorio en la zona de la playa, y la Consejería lo sabe", ha puntualizado García.

"Que no embarren una situación complicada"

"¿Dónde iban a colocar el consultorio médico sin la colaboración del Ayuntamiento? Lo he dicho muchas veces, que se cuelguen todas las medallas, pero que no embarren una situación complicada, como es cerrar el puente quince semanas, con juegos políticos, porque esa decisión ya perjudica por sí misma bastante a los riosellanos. Que se cuelguen todas las medallas, pero que no embarren y perjudiquen más a Ribadesella y a los riosellanos", ha finalizado.