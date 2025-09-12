Comienzan las obras de ampliación del puente Emilio Llamedo en Arriondas: "Era una reclamación histórica"

"Estamos en un día realmente importante para Parres y para Arriondas; un día muy esperado en el que han comenzado las obras de demolición del puente sobre el río Sella y que dan paso a la construcción del nuevo puente, que será una realidad el próximo verano", ha manifestado este viernes la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. El Gobierno de Asturias ha iniciado los trabajos de ampliación del puente Emilio Llamedo en Arriondas, que implicará la creación de una nueva conexión entre las dos orillas del Sella "con menor impacto ambiental y mayor seguridad para peatones y vehículos", según el Ejecutivo. La inversión global en el proyecto supera los 5,2 millones.

La Vicepresidenta ha visitado las obras junto al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; el alcalde de Parres, Emilio García Longo, y el primer teniente de alcalde, Víctor Rodríguez Caldevilla.

Una vieja demanda vecinal

"A lo largo del mes de octubre se quitará todo el puente que ahora estamos viendo y a partir de ahí empezarán todas las obras para que en el próximo verano el nuevo puente sobre el río Sella sea una realidad, una realidad esperada por nosotros, esperada por todos los parragueses, largamente reivindicada y que ya se convierte en un hecho", ha manifestado la política parraguesa, impulsora de este proyecto.

Obras del puente de Arriondas. / Ramón Díaz

La actuación atiende una vieja demanda de los vecinos y vecinas y del Ayuntamiento de Parres. Los trabajos de construcción se han postergado hasta el final del verano para minimizar las molestias durante la temporada con mayor afluencia de visitantes.

Unos días "muy especiales"

El regidor parragués ha destacado también que estos días son "muy especiales" para los parragueses. "Muchos años reivindicando esta infraestructura fundamental para el concejo y para toda la comarca también, porque no olvidemos que era hasta ahora la única puerta de acceso, entre otros servicios, al hospital comarcal que atiende a todo el oriente de Asturias.

Las labores de ampliación del puente, desde el que parte cada primer sábado de agosto el Descenso internacional del Sella, han obligado desde principios de esta semana a desviar el tráfico de entrada a Arriondas por el acceso Sur, a través de una nueva glorieta operativa desde principios de verano que Principado ha ejecutado para facilitar la fluidez de la circulación.

Una necesidad "muy justificada"

Este nuevo enlace se ha planificado como parte del proyecto de ampliación del puente, con el fin de ofrecer una alternativa adecuada de acceso a la población y facilitar también la entrada a un equipamiento de referencia para la comarca como el Hospital Francisco Grande Covián.

Por la izquierda, Alejandro Calvo, Emilio García Longo y Gimena Llamedo, durante la visita a las obras del puente de Arriondas. / Ramón Díaz

"Es una reclamación histórica que no obedece a una cuestión estética, como durante mucho tiempo se nos vino diciendo, sino que una necesidad muy justificada, pues, como todos sabemos, (el puente actual) tenía muchos problemas. Estamos hablando de un puente construido en 1939, sin aceras para el uso peatonal. En definitiva, imprescindible la obra que ahora ya estamos viviendo", ha destacado el Alcalde.

Calzadas más anchas, paso peatonal y mirador

El proyecto de ampliación del puente Emilio Llamedo, que supondrá una remodelación integral de la infraestructura, ha sido adjudicado a la empresa Ferrovial Construcción por 3.716.980 euros. La compañía dispone de 24 meses para completar la actuación, que ampliará notablemente las aceras y mejorará la seguridad para peatones y vehículos.

Las obras consistirán en la sustitución completa de la actual estructura, compuesta por un tablero y dos pilas de hormigón sobre el río Sella, por un único tablero de 109 metros de longitud, dos de altura y 10,8 de ancho, sin apoyos intermedios. De esta forma, se reducirá el impacto ambiental sobre el cauce del río Sella, al tiempo que se evitará que la corriente deposite materiales en las inmediaciones del puente.

Obras en el puente de Arriondas. / Ramón Díaz

Un mirador con suelo de vidrio

Sobre la nueva estructura se creará una calzada de 7,3 metros de ancho y se construirán las aceras. El paso peatonal de la margen izquierda en sentido Arriondas tendrá 3,5 metros de ancho y el de la margen derecha, de igual anchura, albergará un mirador justo encima del lugar en el que se da inicio cada verano al Descenso Internacional del Sella. La obra consistirá en la instalación de un voladizo sobre el río con suelo de vidrio de triple capa.

Con esta remodelación, el puente pasará de tener 8,4 a 14,3 metros de anchura, lo que implica un significativo aumento de calzada y aceras, que quedarán separadas por sendas barreras de seguridad a ambos lados.