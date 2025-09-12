Llanes adjudica la restauración de la primera fase de los Cubos de la Memoria

El Ayuntamiento de Llanes acaba de adjudicar por un importe de 150.622 euros los trabajos para la restauración de la primera fase de los Cubos de la memoria, la emblemática obra del artista Agustín Ibarrola ubicada en el puerto de la villa.

La intervención artística “Los Cubos de la Memoria” fue acometida en tres fases. La primera se inauguró en noviembre de 2001, y a esta siguió una segunda fase presentada en 2003, y una tercera en 2006. No obstante, ya en 2008 Agustín Ibarrola, fallecido en noviembre de 2023, aseguraba que era "urgente acometer una restauración de la primera parte de la obra" afectada por la actividad del mar y la intemperie.

No se pudo acometer antes, en buena medida por la deuda que arrastraba el consistorio llanisco, pero a partir de 2020 el equipo de gobierno municipal retoma la iniciativa, y fija la restauración pictórica de “Los cubos” como una de las actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Llanes, financiado con fondos Next Generation.

"Ahora, eliminada la deuda que ahogaba al Ayuntamiento, y con fondos europeos, era el momento de acometer esta obra y por eso se incluyó en el Plan de Sostenibilidad Turística", señaló el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, "hoy por fin podemos decir que está adjudicada la restauración, y que pronto veremos esta primera fase de Los Cubos como Agustín Ibarrola quería haberla visto ya en 2008".

La rehabilitación pictórica de Los Cubos recién adjudicada será abordada por un equipo de restauradores, conservadores y artistas con titulación universitaria, y el trabajo se acometerá en una serie de fases sucesivas.

La restauración pictórica respetará la original del artista vasco. La primera fase, que contará con un plazo de ejecución de tres meses, actuará sobre 300 caras en 130 bloques de hormigón situados en el dique sur del muelle llanisco.

En primer lugar, se realizará el análisis del estado del color del cubo, o colorimetría, en cada una de las caras en las que se va a intervenir, incluyendo la extracción y análisis de color de la superficie de hormigón, seguida de la limpieza de los cubos con medios manuales diversos, valorando la utilización de antifúngicos en su caso. Tras estas fases vendría la de reintegración a través de un proceso de repintado. Para ello emplearán las mismas pinturas, murales y tipo de paletinas que utilizó el artista. Por último, vendrá una fase de documentación, inventario e identificación, y la realización de la memoria final y de un plan de conservación preventiva para el conjunto intervenido.

"Esta rehabilitación de Los Cubos de la Memoria es una de las actuaciones más demandadas de entre todas las que contempla el Plan de Sostenibilidad Turística, y también una de las de más compleja tramitación, pero pronto será una realidad", apuntó la concejala de Turismo, Aurora Aguilar, quien añadió que ya se han tramitado y ejecutado, según los plazos previstos, más de una veintena de actuaciones del plan.