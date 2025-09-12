Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa

José Antonio Otero Toraño, de 60 años de edad, fue supuestamente agredido por dos desconocidos a la salida de su casa, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil

El hombre era muy conocido por regentar la Ganadería Maella, con la que había cosechado numerosos premios en diferentes certámenes y concursos ganaderos

José Antonio Otero Toraño en Cueves (Ribadesella)

José Antonio Otero Toraño en Cueves (Ribadesella) / A. P. P.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

Un vecino de la localidad de Cueves (Ribadesella), José Antonio Otero Toraño, ha sido hallado muerto en la antojana de su casa. Las primeras averiguaciones indican que el hombre, de 60 años de edad, recibió una paliza de manos de dos desconocidos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y trata de determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de este ganadero, propietario junto a su esposa de la Ganadería Maella, que además de dedicarse al vacuno de leche organiza desde hace tres años, con notable éxito, visitas guiadas para que los turistas conozcan cómo se vive y cómo se trabaja en una granja con animales.

El Instituto Armado ha informado de que a las 12:15 horas de este viernes se recibió una llamada telefónica en el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias en la que una mujer comunicó que su cuñado había sido agredido en Cueves del Agua (Ribadesella).

Parada cardiorrespiratoria

Trasladada la patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Ribadesella, informó de que en el lugar ya se encontraban los servicios de emergencias intentando reanimar al hombre, porque se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

La víctima fue supuestamente fue agredida por dos desconocidos que le dieron una paliza a la salida de su domicilio. Los servicios sanitarios no lograron recuperarlo y certificaron su muerte. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.

Miles de seguidores en las redes sociales

José Antonio Otero Toraño había cosechado numerosos premios en los diferentes certámenes y concursos ganaderos en los que participó. Además, las visitas guiadas y la promoción de Ganadería Maella tienen un notable eco en las redes sociales, donde suman miles de seguidores.

El fallecido, que no tenía hijos, era propietario de las fincas que se habilitan como aparcamiento en el entorno de la Cuevona de Cueves del Agua, una espectacular gruta natural que es el único acceso rodado a la localidad.

