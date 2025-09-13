La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de siete horas

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han continuado este sábado las investigaciones para esclarecer el asesinato del ganadero de Cueves (Ribadesella) José Antonio Otero Toraño, "Toño", de 60 años, ocurrido este viernes. Entre las comprobaciones que han realizado los investigadores figura la de la presunta vía de escape de los supuestos desconocidos encapuchados que, según han declarado la viuda y la cuñada del fallecido, habrían protagonizado el brutal ataque.

No hay detenidos de momento. La viuda y la cuñada del fallecido prestaron declaración el viernes durante más de seis horas, entre las siete de la tarde y más allá de la una de la madrugada, en el cuartel de la Guardia Civil de Ribadesella. Tras la declaración regresaron al domicilio de Cueves, donde pasaron la noche.

Huida saltando un muro

Según las declaraciones de estas dos mujeres, al menos uno de los atacantes huyo por un lateral del domicilio del fallecido, saltando un muro y accediendo a otra propiedad. Uno de los agentes realizó el mismo recorrido que el presunto atacante y habló con los vecinos de la casa más cercana a ese punto. A simple vista, no parecía que hubiera rastro del paso de alguna persona por esa zona, cubierta de maleza y arbolado.

Dos policías judiciales analizan la supuesta vía de escape de los homicidas, señalada por la viuda del fallecido y la hermana de esta. / Ramón Díaz

La Guardia Civil sigue buscando también el arma del crimen, un objeto contundente que podría ser una barra de hierro o similar, con la que fue golpeado en la cabeza en varias ocasiones Toño Otero Toraño. Durante la tarde del viernes se realizó una búsqueda por toda la zona, en especial por los tejados, con la ayuda de drones. También se han comprobado las imágenes de una cámara de vigilancia existente en la zona.

La viuda, trasladada al centro de salud

La viuda del ganadero riosellano tuvo que ser trasladada a primera hora de la tarde al centro de salud de Ribadesella, donde fue atendida de una fuerte crisis. Regresó un par de horas después a su domicilio, acompañada por su hermana y cubierta con una sudadera. "¡Dejadla en paz, dejadla en paz! ¡A ver si se me va a caer otra vez como esta mañana!", clamaba la cuñada del fallecido mientras sujetaba a su hermana y la guiaba hasta la casa. La hermana de la viuda no quiso hacer declaraciones.

La ayuda del Ayuntamiento de Ribadesella y de varios vecinos resultó fundamental para atender a los animales del fallecido y su mujer, María del Mar Berjón, la cual había impulsado un próspero negocio de visitas turísticas a sus animales.

A la espera de la autopsia

Mientras tanto, el cuerpo sin vida de Toño Otero Toraño permanece en el Instituto Anatómico Forense de Oviedo, para practicarle la autopsia. Los resultados se conocerán en las próximas horas, pero las primeras observaciones parecen indicar que el hombre murió casi en el acto como consecuencia de los fuertes golpes que recibió en la cabeza, tanto en. la parte posterior como en un lateral.