Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de siete horas

La viuda del fallecido sufrió este sábado una fuerte crisis y tuvo que ser trasladada a primera hora de la tarde al centro de salud de Ribadesella, desde donde regresó a su domicilio un par de horas más tarde

Investigación del asesinato del último ganadero de Cueves, en Ribadesella

Investigación del asesinato del último ganadero de Cueves, en Ribadesella

Ver galería

Investigación del asesinato del último ganadero de Cueves, en Ribadesella / Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Cueves (Ribadesella)

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han continuado este sábado las investigaciones para esclarecer el asesinato del ganadero de Cueves (Ribadesella) José Antonio Otero Toraño, "Toño", de 60 años, ocurrido este viernes. Entre las comprobaciones que han realizado los investigadores figura la de la presunta vía de escape de los supuestos desconocidos encapuchados que, según han declarado la viuda y la cuñada del fallecido, habrían protagonizado el brutal ataque.

No hay detenidos de momento. La viuda y la cuñada del fallecido prestaron declaración el viernes durante más de seis horas, entre las siete de la tarde y más allá de la una de la madrugada, en el cuartel de la Guardia Civil de Ribadesella. Tras la declaración regresaron al domicilio de Cueves, donde pasaron la noche.

Huida saltando un muro

Según las declaraciones de estas dos mujeres, al menos uno de los atacantes huyo por un lateral del domicilio del fallecido, saltando un muro y accediendo a otra propiedad. Uno de los agentes realizó el mismo recorrido que el presunto atacante y habló con los vecinos de la casa más cercana a ese punto. A simple vista, no parecía que hubiera rastro del paso de alguna persona por esa zona, cubierta de maleza y arbolado.

Dos policías judiciales analizan la supuesta vía de escape de los homicidas, señalada por la viuda del fallecido y la hermana de esta.

Dos policías judiciales analizan la supuesta vía de escape de los homicidas, señalada por la viuda del fallecido y la hermana de esta. / Ramón Díaz

La Guardia Civil sigue buscando también el arma del crimen, un objeto contundente que podría ser una barra de hierro o similar, con la que fue golpeado en la cabeza en varias ocasiones Toño Otero Toraño. Durante la tarde del viernes se realizó una búsqueda por toda la zona, en especial por los tejados, con la ayuda de drones. También se han comprobado las imágenes de una cámara de vigilancia existente en la zona.

La viuda, trasladada al centro de salud

La viuda del ganadero riosellano tuvo que ser trasladada a primera hora de la tarde al centro de salud de Ribadesella, donde fue atendida de una fuerte crisis. Regresó un par de horas después a su domicilio, acompañada por su hermana y cubierta con una sudadera. "¡Dejadla en paz, dejadla en paz! ¡A ver si se me va a caer otra vez como esta mañana!", clamaba la cuñada del fallecido mientras sujetaba a su hermana y la guiaba hasta la casa. La hermana de la viuda no quiso hacer declaraciones.

La ayuda del Ayuntamiento de Ribadesella y de varios vecinos resultó fundamental para atender a los animales del fallecido y su mujer, María del Mar Berjón, la cual había impulsado un próspero negocio de visitas turísticas a sus animales.

A la espera de la autopsia

Mientras tanto, el cuerpo sin vida de Toño Otero Toraño permanece en el Instituto Anatómico Forense de Oviedo, para practicarle la autopsia. Los resultados se conocerán en las próximas horas, pero las primeras observaciones parecen indicar que el hombre murió casi en el acto como consecuencia de los fuertes golpes que recibió en la cabeza, tanto en. la parte posterior como en un lateral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
  2. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  3. Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
  4. La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
  5. El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
  6. El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
  7. Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
  8. Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores

La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de siete horas

La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de siete horas

"¿Es un comentario de chigre", pregunta el PP al PSOE por calificar los despidos de Windar de "situación coyuntural"

"¿Es un comentario de chigre", pregunta el PP al PSOE por calificar los despidos de Windar de "situación coyuntural"

El Alavés toma San Mamés y frena al Athletic

El Alavés toma San Mamés y frena al Athletic

Investigación del asesinato del último ganadero de Cueves, en Ribadesella

Investigación del asesinato del último ganadero de Cueves, en Ribadesella

Un desfile de moda y una feria del stock animan las compras en el comercio local de Cangas del Narcea: "Contamos con un público que responde muy bien a todo lo que organizamos"

Un desfile de moda y una feria del stock animan las compras en el comercio local de Cangas del Narcea: "Contamos con un público que responde muy bien a todo lo que organizamos"

Cangas del Narcea vive una jornada de moda y compras con "Gangas del Narcea"

Cangas del Narcea vive una jornada de moda y compras con "Gangas del Narcea"

La influencer y presentadora de televisión Inés Hernand vivió a tope el Descenso Folklórico del Nalón: así lo celebró

La influencer y presentadora de televisión Inés Hernand vivió a tope el Descenso Folklórico del Nalón: así lo celebró

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid - Villarreal, en directo

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid - Villarreal, en directo
Tracking Pixel Contents