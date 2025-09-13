Sin rastro del arma que acabó con la vida de José Antonio Otero en Cueves (Ribadesella): la Guardia Civil realiza desde ayer labores de búsqueda con drones

Sin rastro del arma que se habría empleado para acabar con la vida de José Antonio Otero, el ganadero que fue hallado muerto en Cueves (Ribadesella) y quien habría recibido, según las primeras investigaciones, un golpe en la cabeza.

Desde ayer, efectivos de la Guardia Civil buscan con drones el arma del crimen pero hasta el momento no han logrado dar con ella.

Tras prestar declaración ayer a última hora de la noche, tanto la mujer como la cuñada del fallecido han regresado a su casa de Cueves. De hecho, ha sido la cuñada del fallecido la que a través de Facebook ha lamentado la pérdida del ganadero. "Descansa, cuñado", rezaba el mensaje en esta red social.

A falta de que avance en la investigación y se conozcan más datos, el mutismo generalizado es la tónica predominante en el pueblo. Y es que los vecinos siguen consternados por un suceso que tiene aún todas las líneas de investigación abiertas.

Miles de seguidores en las redes sociales

José Antonio Otero Toraño había cosechado numerosos premios en los diferentes certámenes y concursos ganaderos en los que participó. Además, las visitas guiadas y la promoción de Ganadería Maella tienen un notable eco en las redes sociales, donde suman miles de seguidores.

El fallecido, que no tenía hijos, era propietario de las fincas que se habilitan como aparcamiento en el entorno de la Cuevona de Cueves del Agua, una espectacular gruta natural que es el único acceso rodado a la localidad.