Este domingo, II Memorial 'José Miguel Toraño", en Arriondas (Parres)

El campo municipal de fútbol de Arriondas (Parres), acogerá el próximo domingo, día 14 de septiembre, a partir de las 18.30 horas, la segunda edición del Memorial 'José Miguel Toraño', que en esta oportunidad medirá al anfitrión Club Arenas del Sella con el ovetense Grisú Club de Fútbol. Toraño, falleció el 31 de octubre de 2023, a los 75 años de edad, y fue una persona muy querida y respetada en el mundillo del fútbol regional, sobremanera en la comarca del Oriente de Asturias.

José Miguel ostentó durante tres décadas la presidencia del Arenas del Sella, entidad en la que asumió ese cargo en la campaña 1993/94, teniendo en aquella oportunidad como vicepresidente a Manolo Cuadriello; en tareas de secretario a Mario Gutiérrez Álvarez, y Alfredo Casanueva, este en calidad de tesorero. Eso sí, había empezado a colaborar con el club allá por la campaña 1982/83, siendo presidente en aquella época Manuel Pelayo Figueras -también fallecido-, otro gran dirigente del fútbol parragués.