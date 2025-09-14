Fernández Juncos vuelve a Ribadesella: la localidad homenajea al afamado escritor emigrado a Puerto Rico

La memoria del escritor Manuel Fernández Juncos (Tresmonte, Ribadesella, 1846-San Juan de Puerto Rico, 1928) ha empezado a recuperarse en Ribadesella a golpe de cincel y martillo. Su tierra natal inauguró ayer una escultura en recuerdo de un gran literato y político, autor del himno nacional puertorriqueño "La Borinqueña" y un defensor a ultranza de la lengua española.

Ribadesella arrancó ayer un programa de homenaje al ilustre escritor, cuyo primer acto consistió en un viaje a la vida de Fernández Juncos a través de las voces del escritor asturiano Toni Silva y la novelista puertorriqueña Tina Casanova. Ambos repasaron toda su trayectoria, tanto con la pluma como con la política. También su interés por la educación o su afán por ayudar a los demás.

Fernández Juncos fue "uno de los padres de la patria puertorriqueña". Emigró siendo un niño y enseguida se puso a trabajar en la tienda de su tío, pero sus inquietudes lo llevaron a profundizar en toda lectura que caía en sus manos. No es de extrañar, por tanto, que con el pasar de los años se acabase convirtiendo en un referente del periodismo puertorriqueño, especialmente a través del semanario "El Buscapié", que fundó en San Juan en 1875.

Familiares de Manuel Fernández Juncos, en el acto en su memoria.

"Fue casi un misionero laico por su devoción y sus creencias sociales, su entrega a la gente. Mezcla de seriedad, rigor, crítica y compasión. Con guante de seda, pero siempre fue un fustigador de las malas costumbres", describió Silva.

A lo que Casanova contribuyó: "Sabía que si quieres preservar una lengua y una cultura la tienes que poner en mano de los niños, así que se dedica a intentar combatir la imposición del inglés en las escuelas. Además, intenta promover un sistema donde la educación tuviese una forma lúdica, relajada. Como puertorriqueños tenemos que conservar este legado, porque si estamos hablando en este idioma castellano se lo debemos a él".

En el acto estuvieron presentes también familiares del propio Fernández Juncos. "No olvidó sus raíces. Se merecía este homenaje", destacaron, además de explicar qué legados guardan de su antepasado.

También estuvieron el alcalde de Ribadesella, Pablo García; el director de Arte y Cultura del departamento de San Juan, Víctor Manuel Rivera; el presidente de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, Enrique Fierres; y el director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron. El encargado de presentar el acto fue Fernando Delgado, presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de Asturias.

El segundo acto consistió en el descubrimiento de un busto del escritor, obra del escultor Manuel García Linares, precisamente en la calle que dio nombre. Asimismo, durante el acto en al Casa de la Cultura se entregaron los premios de un concurso de cómics que hicieron en torno a la vida de Fernández Juncos.

La programación continuará hoy con un recorrido guiado a Tresmonte, su localidad natal, a las 11.30 horas. A continuación, una visita a la exposición de cómics, en la escuela de Moru, y a la iglesia de San Salvador de Moru. También habrá una espicha popular con degustación de tortos y sidra casera. El lunes habrá una charla en la sede del Ridea, en Oviedo. n