El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu

José Antonio Otero Toraño, "Toño", ya descansa para siempre en el cementerio de Xuncu, en Ribadesella. El ganadero asesinado brutalmente el pasado viernes en su domicilio de Cueves, ha sido enterrado en la tarde de este domingo, tras el funeral de cuerpo presente celebrado en la iglesia parroquial de la villa riosellana.

Al funeral, que comenzó a las seis de la tarde, acudieron familiares, amigos y vecinos. Entre los primeros, su pareja, María del Mar Berjón, visiblemente afectada, que tuvo que ser ayudada por su hermana y otra persona para acceder al interior del templo. Las dos hermanas habían llegado a la plaza de la iglesia en taxi, unos minutos antes de que acudiera la funeraria con el cuerpo sin vida de Toño Otero.

"¡Nos robaron los pavos!"

Unas horas antes, alrededor de las dos de la tarde, la viuda del ganadero asesinado, con mascarilla, y la hermana de esta salían de su domicilio para atender a los animales. En un momento dado, la cuñada de Toño Otero se acercó a la jaula de los pavos y se dio cuenta de que no estaban. "¡Nos robaron los pavos! ¡No están los pavos!", clamó, dirigiéndose a su hermana. Posteriormente regresaron al domicilio.

La viuda del ganadero asesinado, en el centro, es ayudada por su hermana –derecha– y otra persona para acceder a la iglesia. / Ramón Díaz

Entretanto, la Guardia Civil sigue buscando pruebas que permitan desentrañar el enigma que ocupa a los expertos en criminalística del Instituto Armado desde el pasado viernes: ¿Quién o quiénes mataron al ganadero riosellano? Continúa sin aparecer el arma con el que fue golpeado con brutalidad en la cabeza hasta provocarle la muerte.

Los ladridos, claves de la investigación

Una de las "claves" para la resolución del caso podrían ser los perros del fallecido. De ahí que los agentes estén hablando con vecinos de la zona para saber si oyeron ladridos a la hora del ataque, ocurrido poco antes del mediodía del viernes. Ninguno de los consultados hasta ahora oyeron ladridos de los perros a la hora en la que acabaron con la vida de Toño Otero.

Los agentes también analizan las imágenes de las cámaras de vigilancia existentes en las inmediaciones del domicilio donde se perpetró el crimen. Según ha podido saber este periódico, en las grabaciones analizadas hasta ahora por los policías judiciales no se ha hallado rastro de los dos desconocidos encapuchados que, según la viuda del fallecido y la hermana de esta, fueron los autores del crimen. Desconocidos que huyeron saltando un muro por un lateral del domicilio.

Un coche sospechoso

Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, realizada este sábado por especialistas del Instituto de Medicina Legal de Asturias, en Oviedo. El informe forense, que podría resultar determinante para la resolución del caso, se conocerá en las próximas horas.

Durante la mañana, una patrulla de la Guardia Civil acudió el domicilio del fallecido, donde permanecen su viuda y la hermana de esta, quienes habían alertado poco antes sobre la presencia de un coche sospechoso merodeando por la zona a primera hora de la noche del sábado. Los agentes mantuvieron una conversación de unos cinco minutos con una de las dos mujeres.

Los vecinos guardan silencio

En Cueves, los vecinos se mantienen en silencio y evitan cualquier comentario sobre el crimen en público. Uno de los lugareños, sin dar su nombre, se limitó a señalar su deseo de que "todo se resuelva cuando antes" y de que los asesinos acaben "en la cárcel".

Dos guardias civiles, ayer, delante de la casa del ganadero asesinado. / Ramón Díaz

La localidad, mientras tanto sigue recibiendo a decenas de turistas, atraídos fundamentalmente por la espectacularidad de La Cuevona, la enorme gruta natural por la que avanza el único acceso rodado al pueblo. La mayoría de los visitantes desconocen lo ocurrido el viernes pasado.

Un minuto de silencio por el fallecido

Cristina Pérez, de Avilés, fue una de las turistas que se enteró por LA NUEVA ESPAÑA, mientras caminaba por el pueblo, de la muerte violenta del ganadero. "No sabía nada. Estoy sorprendida de las cosas que pasan. No sabes en qué momento te puede tocar", comentó. Aseguró que La Cuevona le pareció "increíble". "Me habían dicho que era guapa, pero es impresionante".

Por otro lado, en el Concurso exposición de ganados "Playa de Ribadesella", celebrado este domingo junto al arenal de Santa Marina, se guardó un minuto de silencio en memoria de Toño Otero, quien había ganado varios premios con sus animales en anteriores ediciones de este evento.

El Ayuntamiento de Ribadesella ha tenido que pedir a dos ganaderos que acudan a Cueves para ayudar a la viuda a atender a los animales, entre los que se cuentan, vacas, cabras, conejos, gallinas y, al menos hasta ayer, pavos. Ganadería Maella organiza visitas para que los turistas conozcan cómo se atiende a los animales en este tipo de explotaciones.