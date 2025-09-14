Gastronomía y música para celebrar el final del verano en Parres

La gastronomía se fusiona con la música en Parres, en la primera edición de una propuesta única, Gastrosónica, que arrancó este viernes y se extenderá hasta hoy. "Un fin de semana donde el sentimiento, la creatividad, la tradición y la innovación se juntan para convertirse en ‘plato’ a la orilla del Sella. Talleres, experiencias gastronómicas, rock, música de raíz, showcookings, cultura sidrera, vanguardia y solidaridad", describen sus promotores.

Tras una inauguración con notable éxito, con los chefs como Nacho Manzano, José Antonio Campoviejo y Cristian de Diego ejerciendo como anfitriones, el evento continuó ayer poniendo el foco en los productos locales con un mercado agroalimentario. Hubo showcookings y propuestas vinculadas a la cultura sidrera, además de actuaciones musicales como Lenttach (alias de la DJ y presentadora Anrantxa Nieto), Les Ruxideres del Sueve, Ana Eva Cavielles, La Bandina de Gaites de Parres y la DJ La Güeriata. La jornada tuvo, además, una nota solidaria con una espicha en beneficio de Fogones por Garza. Pero la propuesta continuará todavía a lo largo de este domingo. Una veintena de establecimientos locales ofrecerán distintos menús especiales, pensados para la ocasión.

Gastrosónica forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Industria y Turismo con fondos europeos Next Generation, dentro del plan Spain Culinary Villages para impulsar el turismo gastronómico en el medio rural.