Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía y música para celebrar el final del verano en Parres

Los establecimientos locales protagonizan hoy la segunda jornada de Gastrosónica

Asistentes al primer día del festival, ayer. |

Asistentes al primer día del festival, ayer. |

a. g.-o.

Arriondas (Parres)

La gastronomía se fusiona con la música en Parres, en la primera edición de una propuesta única, Gastrosónica, que arrancó este viernes y se extenderá hasta hoy. "Un fin de semana donde el sentimiento, la creatividad, la tradición y la innovación se juntan para convertirse en ‘plato’ a la orilla del Sella. Talleres, experiencias gastronómicas, rock, música de raíz, showcookings, cultura sidrera, vanguardia y solidaridad", describen sus promotores.

Tras una inauguración con notable éxito, con los chefs como Nacho Manzano, José Antonio Campoviejo y Cristian de Diego ejerciendo como anfitriones, el evento continuó ayer poniendo el foco en los productos locales con un mercado agroalimentario. Hubo showcookings y propuestas vinculadas a la cultura sidrera, además de actuaciones musicales como Lenttach (alias de la DJ y presentadora Anrantxa Nieto), Les Ruxideres del Sueve, Ana Eva Cavielles, La Bandina de Gaites de Parres y la DJ La Güeriata. La jornada tuvo, además, una nota solidaria con una espicha en beneficio de Fogones por Garza. Pero la propuesta continuará todavía a lo largo de este domingo. Una veintena de establecimientos locales ofrecerán distintos menús especiales, pensados para la ocasión.

Gastrosónica forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Industria y Turismo con fondos europeos Next Generation, dentro del plan Spain Culinary Villages para impulsar el turismo gastronómico en el medio rural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
  2. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  3. Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
  4. La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
  5. El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
  6. El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
  7. Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
  8. Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores

Adecuar la antigua sede de la Fundación Metal para convertirla en el centro municipal de Nuevo Roces costará más de medio millón

Adecuar la antigua sede de la Fundación Metal para convertirla en el centro municipal de Nuevo Roces costará más de medio millón

El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa "Europe"!!

El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa "Europe"!!

EN IMÁGENES: Así fue el concierto de "Europe" en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

EN IMÁGENES: Así fue el concierto de "Europe" en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

Jepchichir resucita los fantasmas de Assefa y Uruguay hace historia

Jepchichir resucita los fantasmas de Assefa y Uruguay hace historia

Los últimos pasos de la "rutona" allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario

Los últimos pasos de la "rutona" allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario

Crónicas Gijonesas: Botellas, limpieza y patatas

Crónicas Gijonesas: Botellas, limpieza y patatas

La planta de Windar en la antigua Alcoa, en el aire por falta de proyectos

La planta de Windar en la antigua Alcoa, en el aire por falta de proyectos

Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios

Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios
Tracking Pixel Contents