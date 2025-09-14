Interrumpido el servicio del funicular de Bulnes por una avería mecánica
"Las personas que se encontraban en la localidad han sido evacuadas de forma progresiva y segura a través de los canales habilitados para ello", destaca el Gobierno del Principado.
El servicio del funicular de Bulnes, en Cabrales, permaneció suspendido este domingo durante unas horas por una incidencia mecánica. "Las personas que se encontraban en la localidad han sido evacuadas de forma progresiva y segura a través de los canales habilitados para ello", según ha manifestado el Gobierno del Principado.
Los técnicos de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, que gestiona el remonte mecánico, en coordinación con la empresa concesionaria, ALSA, evaluaron la situación e iniciaron de inmediato los trabajos necesarios para acometer la reparación.
"Por el momento, no es posible determinar con exactitud cuándose reanudará el servicio, aunque se trabaja con la máxima celeridad para restablecerlo lo antes posible y en condiciones plenas de seguridad". Pese a ello, fuentes del Principado han asegurado que el funicular ya ha hecho un viaje a última hora de este domingo y que el servicio se reanudará en su totalidad este lunes.
El Gobierno del Principado ha señalado que lamenta las molestias ocasionadas y agradece la colaboración y comprensión de vecinos, vecinas y visitantes del funicular, que une Los Llanos de Torbanes, junto a Poncebos, y Bulnes, en pleno corazón del parque nacional de los Picos de Europa.
