Mercado Artesano y Ecológico, este fin de semana, en la ciudad de Cangas de Onís

Dicen que el MAE tiene su propia magia y en Cangas de Onís se deja sentir de manera especial. En el cartel de esta edición la figura de Don Pelayo se convierte en protagonista, un guiño inmediato para quienes conocen la ciudad y la vinculación tan fuerte que mantiene con su historia. Pero en esta ocasión, la imagen cambia, adopta un aire contemporáneo. Aparece con sombrero, unos pantalones vaqueros y la bolsa del MAE en la mano dispuesto a bajar a la plaza.

Viene a hacer lo mismo que todos, pasear entre los puestos, dejarse tentar por los aromas que llegan del queso y los embutidos, descubrir mermeladas y dulces recién hechos, detenerse ante piezas de cuero, cerámica, joyería o pintura que guardan la huella de unas manos artesanas. Se mezcla con la gente, sonríe, conversa, y se convierte en un visitante más.

El fin de semana, días 13 y 14, la plaza Camila Beceña, justo al lado de la Casa Consistorial de Cangas de Onís, se transformará de nuevo en un espacio de encuentro. De 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 (el domingo hasta las 20.00), el MAE reunirá a una parte de sus artesanos y pequeños productores para compartir con vecinos y visitantes una muestra de lo mejor de la artesanía y la gastronomía asturiana.

Y como siempre, habrá también un espacio para descubrir de cerca los oficios artesanos. El sábado, día 13, la Asociación Amigos de la Madera Les Forgaxes realizará demostraciones en vivo de tornería, mostrando cómo se crean piezas en el torno. El domingo, 14 de septiembre, será el turno del telar de alto lizo con Mariel Laso, de Mado Artesanía, que compartirá su maestría en esta técnica textil ancestral.