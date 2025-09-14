Nueva de Llanes celebra las fiestas del Santo Cristo del Amparo
La procesión de este domingo será tras la misa mayor, que comenzará al mediodía
La plantación de la hoguera abrió este sábado las fiestas del Santo Cristo del Amparo, declaradas de interés turístico regional, que se celebran en el barrio de Triana, en la localidad de Nueva de Llanes. Actuaron la Banda Gaites Llacín, el grupo de gaitas "Principado" y hubo bailes regionales y la danza del Cristo. La jornada terminó con una verbena, con "Waykas" y Dj Cardeo.
Este domingo, día grande, habrá misas desde las 8:00 horas. La misa mayor, cantada por el Coro Manín de Llastres, será al mediodía. Después habrá procesión, con el grupo de gaitas "Principado" y la banda de música de San Martín del Rey Aurelio. Habrá desfiles, bailes regionales y la banda del Cristo.
Por la tarde, habrá "Danza de los casados", pasacalles y de nuevo bailes regionales. La verbena estará amenizada por "Tekila" y "Grupo D'Cano". Y para rematar la jornada, las tradicionales sopas de ajo.
