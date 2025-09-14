La presidenta de Inditex, Marta Ortega, disfruta de la gastronomía en Cangas de Onís
La joven acudió junto a familiares y amistades al asador "El Horru Encantau"
Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del grupo Inditex e hija del fundador de la empresa, Amancio Ortega; disfrutó este sábado de la gastronomía asturiana en Cangas de Onís. La joven acudió a primera hora de la tarde, junto a un grupo de familiares y amistades, al asador-restaurante "El Horru Encantau", ubicado en la Avenida de Castilla o Carretera Cañu, a escasos metros de El Puentón.
Ortega se unió a Inditex en 2007 después de graduarse en International Business por la Regent's University London. Comenzó a trabajar con 23 años en una tienda de Zara en el barrio londinense de Chelsea. Desde 2015, forma parte del patronato de la Fundación Amancio Ortega como vocal junto a Pablo Isla Álvarez de Tejera, Roberto Cibeira Moreiras, Antonio Abril Abadín, José Arnau Sierra, Flora Pérez Marcote y el fundador presidente Amancio Ortega.
- Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
- El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores
- El alcalde de Ribadesella lamenta haberse enterado 'por la prensa' del nuevo retraso de las obras del puente: 'Sería muy perjudicial que afectase a la temporada alta
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Sin rastro del arma que acabó con la vida de José Antonio Otero en Cueves (Ribadesella): la Guardia Civil realiza desde ayer labores de búsqueda con drones