La presidenta de Inditex, Marta Ortega, disfruta de la gastronomía en Cangas de Onís

Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del grupo Inditex e hija del fundador de la empresa, Amancio Ortega; disfrutó este sábado de la gastronomía asturiana en Cangas de Onís. La joven acudió a primera hora de la tarde, junto a un grupo de familiares y amistades, al asador-restaurante "El Horru Encantau", ubicado en la Avenida de Castilla o Carretera Cañu, a escasos metros de El Puentón.

Ortega se unió a Inditex en 2007 después de graduarse en International Business por la Regent's University London. Comenzó a trabajar con 23 años en una tienda de Zara en el barrio londinense de Chelsea. Desde 2015, forma parte del patronato de la Fundación Amancio Ortega como vocal junto a Pablo Isla Álvarez de Tejera, Roberto Cibeira Moreiras, Antonio Abril Abadín, José Arnau Sierra, Flora Pérez Marcote y el fundador presidente Amancio Ortega.