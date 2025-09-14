La "Senda de Cascos", entre Cangas de Onís y Arriondas, una selva en estado puro

La conocida como "Senda de Cascos", paralela a la carretera nacional 625 (antaño denominada León-Santander por Cangas de Onís), presenta un estado de dejadez que pone los pelos de punta y eso que tiene un altísimo grado de usuarios y deportistas que suelen 'disfrutar' de ella entre la zona de Prestín (Parres) y el barrio de El Portazgu (Cangas de Onís), este casi a la entrada de la villa de Arriondas.

Sea como fuere la falta de mantenimiento está a la orden del día, mientras las distintas Administraciones públicas parecen ponerse de perfil a la hora de solucionar ese problema. Además, el dilema también es extensible a la rotonda del citado barrio parragués, Prestín, donde los vecinos y residentes llevan exigiendo desde hace algún tiempo la iluminación de la misma para mayor seguridad vial.