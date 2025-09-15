Ramón Blanco, el emigrante argentino que regresa a casa tras seis décadas
a. g.-o.
Cangas de Onís
Benito Ramón Blanco Suero regresó ayer a su localidad natal en Cangas de Onís después de seis décadas. Tras emigrar con 14 años a Argentina, el programa "Añoranza", impulsado por el Principado, le ha permitido volver a casa durante unos días. Ayer fue recibido por el alcalde cangués, José Manuel González. "La vida de Benito representa la de tantos hombres y mujeres de Cangas de Onís que tuvieron que dejar atrás su tierra buscando un futuro mejor", destacó el regidor, quien agradeció a gobierno regional la puesta en marcha de programas que hacen posible estos retornos. El emotivo encuentro tuvo lugar en el Ayuntamiento.
