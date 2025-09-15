Sueño cumplido: la modelo Mar González se viste de llanisca

Un sueño de toda la vida hecho luminosa realidad. La modelo asturiana Mar González Villanueva ha podido, por fin, cumplir su sueño de vestirse de llanisca en las fiestas de la Virgen de la Guía en Llanes. «Desde pequeña tenía esa ilusión», afirma. Nacida en Oviedo en 1996, González Villanueva pasó su infancia entre Colloto y Llanes. Al terminar el instituto, inició su carrera como modelo. En 2015 abrió el desfile de Givenchy en París iniciando una brillante trayecforia internacional.