Carreña cierra cuatro días de fiesta en honor de la Virgen de la Salud
Cuatro días de fiesta celebraron los vecinos de Carreña de Cabrales para honrar a la Virgen de la Salud. El viernes hubo comida de hermandad y lectura del pregón, entre otros actos. El sábado fue el día de "El Panorama" y una verbena, entre otras actividades. El domingo, día grande, hubo misa de peregrinos, procesión y misa solemne el XI Festival de Gaitas "Picos de Europa", una gran parada con unos 200 gaiteros, verbena y toro de fuego. Y el lunes, día de "El Calderu", hubo fiesta infantil y charanga por las calles de la capital cabraliega.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes