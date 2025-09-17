Carreña cierra cuatro días de fiesta en honor de la Virgen de la Salud

Cuatro días de fiesta celebraron los vecinos de Carreña de Cabrales para honrar a la Virgen de la Salud. El viernes hubo comida de hermandad y lectura del pregón, entre otros actos. El sábado fue el día de "El Panorama" y una verbena, entre otras actividades. El domingo, día grande, hubo misa de peregrinos, procesión y misa solemne el XI Festival de Gaitas "Picos de Europa", una gran parada con unos 200 gaiteros, verbena y toro de fuego. Y el lunes, día de "El Calderu", hubo fiesta infantil y charanga por las calles de la capital cabraliega.