Denuncian la "vandalización" de una pancarta contra el biogás: "Es una agresión directa a quienes pensamos diferente"

La plataforma civil contra el proyecto para construir una planta de biogás en Arenas de Cabrales ha denunciado la "vandalización bajo custodia municipal" de una de sus pancartas de protesta. Exigen una explicación pública al alcalde, Jose Sánchez (PSOE), a quien este periódico no pudo localizar ayer. La pancarta rezaba: "No al biogás" y apareció con un "sí" pintado sobre el "no".

Este hecho tuvo su origen durante el Certamen del queso de Cabrales, el pasado 31 de agosto, en Arenas. Según la plataforma, el Regidor ordenó retirar la pancarta, que estaba desplegada en el puente sobre el río Casaño, alegando razones de seguridad. "Lo aceptamos", destacan los dirigentes del colectivo vecinal.

"Lo que no aceptamos es que, bajo custodia municipal, la pancarta nos haya sido devuelta vandalizada", destacan. Lanzan tres preguntas: "¿Quién la vandalizó?", "¿Quién dio la orden de devolverla así?" y "¿quién dará la cara por esta falta de respeto?". Aseguran que algunos empleados municipales "se rieron mientras manipulaban la pancarta. Defender nuestro entorno y salud pública no es motivo de burla", añaden.

"Una agresión directa"

Por todo ello, los integrantes de la plataforma demandan: "respeto, investigación y una explicación pública inmediata del Alcalde". "Porque si el Ayuntamiento quita la voz de la mayoría de los vecinos, lo mínimo es devolverla intacta. Lo contrario es una agresión directa a quienes pensamos diferente", exponen.

Aprovechan para exponer su opinión sobre el proyecto que se pretende impulsar en la zona de Pescandi, en Arenas. "La planta de biogás no es progreso. Es el principio del fin del paisaje, de la salud y de la marca Cabrales, forjada con siglos de tradición… y ahora amenazada por intereses privados". Según la plataforma, "decenas de pueblos en España ya sufren malos olores, contaminación, caída del turismo y problemas de salud por estas plantas. Aún podemos parar esto".

Los dirigentes del colectivo aclaran: "Esto no es una guerra entre vecinos. Es una maniobra para dividirnos mientras Agrolinera (la empresa que impulsa el proyecto) experimenta con nuestro territorio, con dinero público para su beneficio privado. Decir sí a esta planta es decir adiós a Cabrales como icono natural, y aceptar un futuro industrial encubierto". Agrolinera asegura que lamplanta será "una forma moderna, segura y responsable de gestionar los purines y sueros que genera la actividad ganadera y quesera".

"Cabrales no se vende"

Dirigiéndose al Alcalde los integrantes de la plataforma manifiestan que con la planta de biogás está en juego "la salud, la economía local, el entorno y el futuro de todo un concejo", y resaltan: "El beneficio de unos pocos no puede decidir por todos". Lanzan asimismo varias proclamas: "Cabrales no se vende. Cabrales se defiende. Cabrales no se toca. No al biogás. Defendamos Cabrales. Ni experimentos, ni estercoleros". Aseguran que cuentan con unas 10.000 firmas en contra del proyecto.

La plataforma sostiene que la evaluación de impacto ambiental del proyecto omite o infravalora riesgos de la planta de biogás, como emisiones de olores pestilentes, explosiones de metano e intoxicación por monóxido de carbono, de impacto en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) existente en las inmediaciones del lugar donde se pretende construir la planta, así como los costes de instalación y mantenimiento anual.