La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: "¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?"

La Guardia Civil continúa investigando la muerte violenta de José Antonio Otero, "Toño" el pasado viernes, en su domicilio de Cueves (Ribadesella). Mientras los investigadores buscan pistas que permitan dar con los autores del crimen, su viuda, María del Mar Berjón rompió ayer su silencio.

Poco antes de su testimonio, su hermana Magdalena fue recogida por un taxi para trasladarse a Gijón, donde tiene su domicilio. Las dos mujeres, que estaban en la vivienda durante el ataque, se despidieron entre abrazos y lágrimas. La cuñada del fallecido intentó reconfortarla con una frase que refleja el clima de tensión que envuelve el caso: "Tranquila Mar, que nadie te culpe, da igual lo que digan".

Y es que las dos mujeres se sienten señaladas e incluso "condenadas por la gente. Han denunciado que está recibiendo críticas y acusaciones en su entorno y a través de las redes sociales: "Se están diciendo cosas que no son", lamenta Mar Berjón. Asegura que incluso hay quienes la señalan de ser la autora del crimen, pero ella proclama su inocencia: "¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño? Además, que no puedo con él, que era un hombre muy fuerte. Él llevaba las carretillas como el aire", recuerda y rechaza tajantemente cualquier supuesto interés económico por su parte: "Hay gente que ha dicho que vengo a quedarme con todo. ¿Con qué? ¿Qué hay aquí? Aquí lo que hay es trabajo. Quieren que me detengan, pues que me detengan. No tengo nada que esconder. ¡Quiero que acabe todo ya!", exclama.

Según su relato, todo ocurrió de forma repentina. Ella se encontraba en la cocina haciendo quesos, cuando dos desconocidos entraron con Toño en su casa y lo agredieron violentamente. La mujer intentó intervenir pero fue atacada: "Salí a ayudarlo, pero entonces me pegaron a mí. Fue muy rápido. Me tiraron a un lado, me pisaron la mano y no me podía levantar. Tengo golpes en el hombro, el codo y en la cabeza", relata.

Sobre los agresores, los describió como "grandes y corpulentos", que hablaban español y que preguntaron por "el dinero". Pero no se llevaron nada, porque huyeron al escuchar una puerta del piso superior, cuando su hermana Magdalena salía de una habitación al oír el alboroto. La viuda no descarta que pudieran ser conocidos de la pareja, aunque no pudo identificarlos debido a que llevaban puesta una capucha que les cubría parcialmente el rostro.

"No vi el arma"

Pese a que dice tener lagunas en su memoria debido al shock y la medicación, recuerda que a Toño le habían puesto una manta encima mientras le propinaban golpes: "Me dijo que no podía respirar y tenía sangre en la cabeza. No vi el arma, ni vi por donde se fueron".

Con el paso de los días, la viuda empieza a recordar más detalles como la presencia de una mujer rubia, aparentemente una celadora, que paseaba junto a una chica y un perro cerca de la casa en el momento del ataque. Según cuenta, después de que su hermana saliera a pedir ayuda, esta mujer anónima entró a la vivienda a auxiliar a la pareja. Ahora hace un llamamiento público para que esa posible testigo dé un paso al frente y colabore con la investigación.

La viuda de Toño Otero no sospecha de nadie en concreto, y no entiende quién podría querer hacerles daño. Aventura que, quizás, de no haber estado su hermana en la casa, los atacantes podrían haber acabado también con su vida.

Aunque no descarta ninguna hipótesis, asegura que no tenían conflictos importantes con nadie, más allá de algunas desavenencias con una empresa que les debía dinero por la venta de leche y ciertos problemas familiares relacionados con la herencia de la madre de José Antonio, fallecida hace unos años, motivo por el cual no se hablaban con la hermana de este.