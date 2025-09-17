Peñamellera Baja propondrá cambiar la fecha de la Feria de San Cipriano
La localidad de Panes, capital del concejo de Peñamellera Baja, ha sido la sede de una nueva edición de la tradicional Feria de ganado de San Cipriano. Acudieron a la cita unas 350 cabezas de ganado y varios cientos de personas. Hubo buen ambiente, aunque no demasiadas transacciones. Los precios permanecen estancados desde el primer trimestre del año, según señalaron varios ganaderos. La organización ha decidido plantear un cambio de fecha de la feria para los próximos años, puesto en estos tiempos que el ganado está en los puertos y cada vez resulta más complicado su movimiento.
