Presentado el cartel del Festival de la Avellana, de Enrique Carballeira

Infiesto fue sede de la presentación del cartel anunciador del Festival de la Avellana y del Mercáu Tradicional de Mestres. Participaron el autor del cartel, el periodista Enrique Carballeira; la teniente de alcalde, Patricia Ferrero; la concejala de Cultura, Azucena Iglesias; el edil de Obras, Armando Gutiérrez, y el alcalde, Iván Allende. Además, se anunció que el viernes 3 de octubre, pregonará el Festival el personal de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Piloña, y los Paisanos del Año serán Alicia Rivera Blanco y Javier Lavandera Cantora, que recogerán las distinciones en el mismo acto oficial previo al domingo de la Avellana.