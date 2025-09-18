Ciudadanos Parres pide que la piscina municipal sea declarada "servicio comarcal esencial"

El Grupo Municipal de Ciudadanos Parres llevará este jueves al pleno una propuesta para instar al Principado de Asturias a declarar la piscina municipal "Servicio Comarcal Esencial". La iniciativa llega en un momento delicado, ya que la instalación permanece cerrada desde el pasado 20 de agosto a causa de una avería.

Según la concejala de Ciudadanos, Mili de la Maza, se busca "garantizar la continuidad del servicio y liberar crédito del presupuesto municipal para abordar otros servicios básicos que están desde hace años reclamando la atención del consistorio y para los que nunca alcanzan los recursos".

Inaugurada en 1998, la piscina de Arriondas sufrió en 2010 las consecuencias del desbordamiento de los ríos Sella y Piloña, que afectaron gravemente a sus instalaciones. Aunque se recuperó parcialmente el uso del vaso polivalente, toda la planta del sótano permanece cerrada desde entonces, dejando fuera de uso espacios muy demandados por los usuarios habituales. Quince años después, siguen sin usarse.

De la Maza considera fundamental buscar una solución que permita mantener el servicio sin que siga suponiendo una carga exclusiva para las arcas municipales "El Principado debería colaborar significativamente en cubrir el coste del funcionamiento porque, a lo largo de los años, se ha consolidado como fundamental para el aprendizaje de la natación, la rehabilitación y el bienestar y el ocio de personas de todas las edades en nuestra comarca. Es inadmisible que sea solo a costa del bolsillo de los parragueses", asegura la edil liberal.

La declaración de Servicio Comarcal Esencial permitiría, según Ciudadanos, asegurar a largo plazo la instalación y contar con inversión necesaria para mejorar la oferta, ampliar horarios y recuperar estructuras acuáticas cerradas desde hace más de una década.