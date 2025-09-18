La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja

La costa asturiana da para mucho. No hay dos playas iguales. Desde el turístico arenal de San Lorenzo, en Gijón, a la propuesta más surfera, en Salinas, pasando por territorios vírgenes como la playa del Silencio (Cudillero). Hay para todos los gustos. Entre las diversas opciones, un tesoro escondido: la playa de la Almenada, un arenal con dos orillas que desemboca en una isla.

Es una playa situada en el concejo de Llanes, ubicada en la ensenada que forma el río Vallina al desembocar en el mar. Tiene 80 metros de largo y 20 de ancho, un pequeño espacio virgen y desconocido por su difícil acceso.

Un territorio escondido

"Un tómbolo de tierra conforma esta playa distinta, preciosa y muy complicada de describir", explican desde la página de turismo del Principado de Asturias. La playa nace al pie de un acantilado y dos lenguas de agua la lamen los costados. El arenal termina en una isla; la isla de Almenada o de Póo.

Acceder a la playa es complicado. Tiene un acceso difícil y lo más sencillo, dicen desde turismo, es llegar a ella a través del agua, desde la playa de San Martín. Es importante tener en cuenta que solo se puede acceder con marea baja porque el arena queda zambullido en el agua con marea alta. Es por ello que debemos controlar el cambio de marea y evitar permanecer allí cuando esta empieza a subir.

La playa más pequeña del mundo

La costa oriental asturiana tiene otros espacios singulares, aunque más conocidos. La playa de Gulpiyuri, ese arenal que popularmente se conoce como «la playa más pequeña del mundo» atrae a cientos de turistas a Llanes. Es una joya de la naturaleza y, como tal, Monumento Natural desde que así fue declarada el 26 de diciembre de 2001. Forma parte, además, del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias.

Con apenas 40 metros de longitud, en pleamar casi se queda sin arena mientras que, por contra, en bajamar se queda totalmente sin agua. Tanto una cosa, como la otra, llaman poderosamente la atención de cuantos viajeros se acercan hasta ella para descubrirla en mitad de una zona interior, de praos y sembrados, donde no faltan pastando algunas vacas de la raza asturiana de los valles, lo que los estudiosos llaman «una playa sin mar», situada cien metros tierra adentro.

En realidad, se trata es una dolina desarrollada sobre una sima marina. Comunica con el mar a través de una oquedad labrada en la roca caliza y el tramo del acantilado que la separa de la línea costera por el Norte.