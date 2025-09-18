¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón

Una de las grandes incógnitas que rodean al asesinato a golpes del ganadero José Antonio Otero Toraño, "Toño", en su casa de Cueves(Ribadesella) tiene que ver con el comportamiento de sus perros: no ladraron cuando se produjo el crimen, pese a que el fallecido entró en su casa junto con dos hombres que cubrían parcialmente sus caras con capuchas.

Este jueves, la viuda de Toño Otero (no estaban casados, pero mantenían una relación sentimental desde 2013 y residían juntos desde hacía años) ha demostrado que, como había señalado días atrás, los perros no ladran si alguien entra con ella. Y asegura que tampoco lo hacían cuando entraban personas conocidas o extrañas acompañando al ganadero.

Agentes del Seprona conversan con Mar Berjón, este jueves, en Cueves (Ribadesella). / Ramón Díaz

"Si alguien entra conmigo no ladran"

Al ser preguntada una vez más por qué no ladraron a los dos desconocidos encapuchados que asegura que mataron a su pareja, Mar Berjón ha contestado: "¿Queréis ver que si alguien entra conmigo no ladran? Venid conmigo".

Tres personas la acompañaron hasta la casa y, efectivamente, ni el perro que permanece atado en el exterior, ni los dos que se encuentran en el interior de la vivienda ladraron, ni hicieron ruido alguno. "¿Veis? Por qué tengo yo que demostrar lo que otros dicen?", ha preguntado a continuación la mujer.

Secreto del sumario

Mientras tanto, la jueza titular del juzgado único de Instancia de Cangas de Onís, tras recibir los primeros atestados y otros informes sobre la muerte violenta del ganadero riosellano José Antonio Otero Toraño, "Toño", ha considerado oportuno dictar el secreto de las actuaciones. Comenzará a practicar distintas diligencias la próxima semana.

Toño Otero fue asesinado a golpes minutos antes del mediodía del pasado viernes, en su casa de Cueves, en el concejo de Ribadesella. Se encontraban en ese momento en la vivienda su pareja, María del Mar Berjón, que fue testigo del crimen, y la hermana de esta, Mada, que se encontraba en ese momento en la parte superior de la casa.

Según el testimonio de Mar Berjón, los autores del crimen fueron dos hombres que ocultaban parcialmente su rostro con una capucha, que reclamaban dinero y que salieron huyendo al oír el ruido que provocó Mada Berjón al abrir una puerta para bajar a la planta baja de la vivienda.

Visita del Seprona

La Guardia Civil sigue investigando las circunstancias que rodearon al brutal ataque que sufrió Toño Otero. Mar Berjón, mientras tanto, sigue con problemas en el brazo izquierdo a causa, según su testimonio, de los golpes que sufrió cuando intentó defender a su pareja.

Mar Berjón, que ayer recibió la visita de una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para preguntarle por sus trece vacas, ha hecho un nuevo llamamiento a la celadora del HUCA que, según han asegurado ella y su hermana, atendió en los primeros momentos a Toño Otero. No aparece.