El PP propone un plan municipal de emergencias contra incendios en Parres

Elaborar un plan específico de extinción contra incendios en Parres. Esta es la propuesta que llevará el Partido Popular este jueves al pleno municipal. Una medida que, según el portavoz popular, Francisco García Valbuena, responde a la gravedad de los incendios sufridos en el concejo y en Asturias en los últimos meses.

No es la primera vez que los populares llevan este asunto a una sesión plenaria. En mayo ya presentaron una moción centrada en el mantenimiento de los montes que fue aprobada.

“La ola de incendios sufridos este verano nos ha dado la razón sobre la necesidad de priorizar el cuidado de nuestros montes. Las políticas restrictivas no mejoran la conservación de las masas forestales, ya que no evitan que un incendio calcine por completo miles de hectáreas de superficie forestal", ha afirmado García Valbuena.

Datos oficiales

La preocupación del PP se apoya en datos oficiales. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFIS) del programa Copernico de la Comisión Europea, más de 2.400 hectáreas han ardido este año en la región. Unos incendios que, además del daño ambiental evidente, han afectado a Espacios Naturales Protegidos, zonas de la Red Natura 2000 y al bienestar de la población rural.

"Todos fuimos testigos, de la falta de medios y la falta de participación de unidades del ejército especializadas, con la única actuación de la UME. Ahora queda por delante la dura tarea de recuperación de las zonas afectadas”, lamentó el portavoz.

La moción del PP propone que el Ayuntamiento de Parres priorice la conservación y el mantenimiento de pistas-cortafuegos en los montes del concejo, garantizando su accesibilidad para los vehículos de bomberos en caso de emergencia. Además, plantea la creación de un marco de colaboración con los municipios vecinos para planificar y coordinar de forma conjunta las medidas de prevención y respuesta ante incendios forestales. El objetivo es contar con medios suficientes y operativos para evitar que las llamas se propaguen sin control.

La iniciativa también incluye una petición al Gobierno del Principado para que evalúe los daños causados por los incendios, diferenciando según la tipología de las parcelas afectadas, e incremente las compensaciones económicas a los propietarios mediante una tasación más actualizada: "Si se aprueban estas medidas, el incendio de mañana lo apagamos hoy," concluyen.