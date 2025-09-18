Sócrates Merino cumple un siglo de vida con alma de veterinario y corazón llanisco: "Qué bien que he llegado a los cien, esto es lo que quería"

Sócrates Merino Bravo acaba de soplar ni más ni menos que cien velas. Lo hizo este miércoles, rodeado de su familia y celebrando un siglo de vida con la vitalidad y el humor que lo han acompañado siempre: "Qué bien que he llegado a los cien años, esto es lo que yo quería", decía en el día de su cumpleaños.

Nacido el 17 de septiembre de 1925 en la localidad palentina de San Cebrián de Mudá, Sócrates fue el único varón entre cuatro hermanos. De padre electricista y madre ama de casa, creció feliz entre los animales del pueblo. Quizás allí, entre bueyes, vacas, cerdos, ovejas, corderos, gallinas y palomas de sus abuelos, nació la vocación que marcaría su vida.

Tras la guerra civil, siendo aún muy joven, se trasladó a Valladolid junto a su familia, donde estudió el bachillerato en el colegio San José de los Jesuitas y, más tarde cursaría veterinaria en León.

Llanes, más que un destino

A lo largo de su carrera, Sócrates ejerció como veterinario en distintos rincones del norte de España: Valdestillas, Villalón de Campos, Ventosa y Herrera de Pisuerga, Cabezón de la Sal... Pero fue en Llanes, donde su labor cobró un sentido especial. En pueblos como Posada, Celorio, Poo o Nueva se le sigue recordando con cariño.

"Fue muy feliz en su profesión. Donde mejor recuerdo tiene es en Llanes, porque los ganaderos asturianos conectaban muy bien con él", asegura su hija María Ángeles, que recuerda los años que sus padres pasaron en tierras asturianas. Allí Sócrates trabajó durante unos quince años antes de jubilarse en 1993. El concejo no fue un destino más, fue un hogar, un lugar al que sigue volviendo.

Un "tour veterinario"

Cada verano regresa con su familia a la casa que aún conservan en Llanes. Y nunca falta el ya tradicional "tour veterinario": "Le llevamos por todos los pueblos del concejo donde trabajó. Le encanta volver", cuenta su hija. Además, es del Bando de San Roque y, como manda la tradición, cada 16 de agosto se viste con orgullo de porruano, para vivir intensamente el Día Grande de las fiestas.

Sócrates Merino en Llanes / R. J. Q.

Un centenario lleno de vida

Llegar a los cien años no es cualquier cosa, y la familia lo celebró por todo lo alto, organizando tres encuentros: una fiesta íntima, otra con los vecinos y una gran espicha en el Centro Asturiano de Valladolid, con banda de gaitas incluida. Un homenaje a una vida ejemplar y a un hombre que ha sabido envejecer con entusiasmo y sin perder la alegría.

Aunque dejó de conducir hace apenas seis años, Sócrates sigue activo, lúcido y jovial. Vive en una casa a seis kilómetros de Valladolid, muy cerca de sus hijas, donde ha plantado un huerto y un jardín con árboles frutales en una finca de mil metros cuadrados: "Ha estado muy entretenido. Él no es de ir de bares, le gusta más el campo y estar al aire libre", explica María Ángeles.

Rodeado de la naturaleza

Cada semana echa la Bonoloto. Recuerda con precisión milimétrica los gramos y la composición de las medicinas que toma, y no se pierde la fiesta de exalumnos de los Jesuitas, ni el encuentro anual del Colegio de Veterinarios: "Siempre dice que si ha vivido tantos años y tan bien ha sido gracias al huerto y a estar rodeado de la naturaleza", añade su hija.

Sócrates representa a toda una generación de profesionales rurales que, con esfuerzo y vocación, sostuvieron durante décadas la vida en los pueblos donde vivieron. De trato cercano, familiar, amante de la tierra y defensor incansable de su profesión, nunca perdió la ilusión ni el compromiso: "Hay que seguir luchando para que se reconozca la importancia de nuestra labor", decía con convicción.

Hoy, con cien años a cuestas sigue disfrutando de la vida con alegría: "Siempre dice que quiere seguir viviendo, porque es muy feliz", resume su hija. Y así lo demuestra cada día. Familiares y amigos le desean un feliz centenari, que la vida le siga dando razones para celebrar, y que cumpla muchos más.