El 51º Descenso Los Xirorinos y Viejas Glorias será este sábado (aunque con novedades por las obras del puente de Arriondas)

La salida será de la zona de El Barcu, del lado contrario al habitual

Imagen del cauce.

Imagen del cauce. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

El 51º Descenso de Los Xironinos, Les Xirorines y Las Viejas Glorias-Memorial 'Emilio Llamedo Olivera' tendrá lugar este sábado, si bien llega con novedades debido al derribo del puente de Arriondas. Por esta razón, la salida cambia de ubicación y no se podrá hacer el desfile de salida.

El embarque de las piraguas para la salida será en la zona de "El Barcu", del lado contrario al habitual, "por lo que se recomienda a los clubes aparcar cerca de nuestra piragüera", según apunta la organización. La prueba piragüística se disputará a partir de las cuatro de la tarde, bajo organización del Club Jaire Aventura-Los Rápidos, de Arriondas, que preside Alberto Gutiérrez Cuadriello, en colaboración con el Ayuntamiento de Parres, la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias y el colectivo 'Selleros'. El recorrido será desde la zona de "El Barcu", con salida en la margen izquierda del río Sella, y meta en la pasarela Triongu-Fuentes.

